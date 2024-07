¡De no creerse! Canguro golpea a paracaidista al aterrizar

Un canguro golpeó a un hombre cuando recién aterrizaba en tierra, lo cual de no haber sido grabado en video nadie creería. Las imágenes fueron captadas por una cámara pórtatil que llevaba el hombre, quien originalmente buscó grabar su viaja en el aire, pero que terminó llevándose un momento viral.

El hombre en cuestión se llama Jonathan Bishop y de la Real Fuerza Aérea de Australia, en donde ocurrió el hecho y que además cuenta con los canguros como parte de sus emblemas de fauna salvaje. El singular video del marsupial fue grabado dentro del Valle Orroral del Parque Nacional de Namadgi.

De acuerdo con el video, Jonathan Bishop apenas inicia el aterrizaje y se observa el momento en que dos canguros se acercan hacia él. Uno de ellos se aproxima de tal forma en que le propina dos golpes en la cara al hombre, que sólo puede exclamar su sorpresa por el inesperado encuentro.

Luego de que el canguro golpea a Bishop se aleja dando grandes brincos, característicos de su especie. De acuerdo con especialistas, el animal sólo reaccionó a lo que considera una invasión a su espacio y territorio, por parte del humano "volador", que representaba un peligro para sus crías.

"Me asusté cuando empezó a atacarme, no sabía si continuaría o si solo me daría un golpe y me dejaría en paz", confesó Bishop, quien luego de compartir el video grabado por su cámara GoPro se volvió viral