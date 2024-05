Madre de Ohio mata a su hija por alimentarla con refresco Mountain Dew en su biberón

Una madre en Ohio, Estados Unidos, asesinó involuntariamente a su hija diabética por la deplorable dieta que le administraba a través de su biberón, con el cual le preparaba leche de fórmula mezclada con la bebida Mountain Dew, agua carbonatada con cafeína, un producto que cuenta con el etiquetado de exceso en azucares y calorías en el mercado mexicano.

La menor de edad perdió la vida en 2022 por una lesión cerebral relacionada con la diabetes. De acuerdo con los fiscales, la hija bebía del biberón que le preparaba su madre años después de la etapa en la que debía abandonarlos.

La madre de 41 años, Tamara Banks, se declaró culpable de homicidio involuntario en marzo por el deceso de su hija, quien vivió los últimos días de su vida en el Hospital Infantil de Cincinnatti, en el condado de Clermont, tras sufrir una cetoacidosis dietética, según Cincinnatti Inquirer

La bebé de Tamara Banks no recibió atención médica a tiempo y consumió bebidas azucaradas durante la mayor parte de su vida

El cuerpo de la pequeña reaccionó a los deficientes cuidados a través de un "grave problema médico" durante varios días, sin embargo, la madre no decidió actuar hasta que se puso azul y sufrió problemas respiratorios. Posteriormente se descubrió que sufrió muerte cerebral. Las investigaciones revelaron que gran parte de los dientes de la niña se habían podrido, lo que evidenciaba que tampoco había tenido atención dental. Los fiscales también afirmaron que el abuso y descuido que vivió la niña fueron las principales razones de su muerte.

¿Cuándo deben dejar los biberones los bebés?

En base a información compartida por la Universidad Autónoma de México (UNAM), lo recomendado por los médicos es que las madres permitan que el bebé abandone el biberón a partir de aproximadamente 18 meses después de nacer, ya que prolongar este hábito puede resultar en la aparición de caries, deficiencia de hierro y un consumo innecesario de leche para el menor de edad.

Pese a que el consumo del biberón es esencial en la etapa del desarrollo inicial de los bebés, se debe tomar con cautela el consumo de la fórmula. En 2011 el estudio de "The Journal of Pediatrics, Prolonged Bottle Use and Obesity at 5.5 Years of Age in US Children", sugirió que los niños que continúan con el biberón a los dos años de edad tienen 30 por ciento más de probabilidades de tener obesidad o sobrepeso.

