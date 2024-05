Ladrón roba casa y muere desangrado al incrustarse en púas de una barda | VIDEO

Un presunto delincuente entró a una casa a robar, sin medir las consecuencias que esto le traería en una localidad de Perú. El sujeto, ingresó a un inmueble ubicado en en la avenida Separadora Industrial, en el distrito de La Molina, para sustraer una bicicleta, junto con un cómplice.

Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el sujeto ingresó al patio de un edificio, en donde se encontraba la bicicleta, mientras que su cómplice se quedó afuera del lugar. El ladrón escaló la reja de seguridad y todavía alcanzó a entregarle el botín a su acompañante.

Sin embargo, ya al tratar de bajar, el hombre, quien aún no ha sido identificado por las autoridades de Perú, se atoró y una púa de la reja de seguridad se clavó en una de sus piernas, por lo que quedó colgado, en donde se desangró. Debido a la pérdida de sangre, el ladrón falleció en el mismo lugar a donde entró a robar.

Una de las testigos relató a los medios de comunicación locales que en un inicio no se habían percatado de la situación, pero fue por los gritos del ladrón que lo notaron. "Escuché bulla porque él gritó y entonces lo vi que movía sus manos", contó una de las mujeres que viven en la zona. Los habitantes del inmueble allanado no se encontraban ahí, por lo que no se enteraron de lo sucedido hasta después.