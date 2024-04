Dina Boluarte responde al rolexgate: "acepté en calidad de préstamo esos relojes"

Tras la investigación que recibió la presidenta de Perú, Dina Boluarte por un presunto enriquecimiento ilícito con dinero público al identificar costosos relojes rolex, este viernes dio una conferencia y negó una asociación delictuosa.

"Sé que ustedes están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas, después de tantas noticias tendenciosas y falsas" dijo la presidenta con voz enérgica y enfatizando que venía de la Fiscalía de la Nación tras pasar cinco horas contestando preguntas.

"Fue una equivocación haber aceptado esos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima, mi hermano me los haya prestado quizás en el ánimo de querer representar bien a mi país me llevaron a aceptarlos", al aceptar la procedencia de los relojes aseguró que al no ser de su propiedad no estaba obligada a declararlos.

Esta investigación puso en conflicto su papel de liderazgo luego de que su expartido pidiera su destitución. Boluarte entró al poder en medio de un conflicto en el que se vio implicado el expresidente Pedro Castillo quien al intentar desaparecer el Congreso de Perú fue acusado de perpetrar un "autogolpe de estado" y fue removido del cargo, en 2022 entró la actual presidenta quien enfrenta el rolexgate asociado a su cargo.

En esta audiencia negó a su vez poseer joyas de alto valor, como una pulsera Cartier de 56.000 dólares.

"Todo lo que se ha dicho es falso", enfatizó.

También rechazó tener entre sus joyas, pendientes y collares de oro blanco Van Cleef, por un monto superior a los 500.000 dólares, como le imputa la fiscalía. Según Boluarte su bisutería es marca Unique.

En un momento de su intervención, Boluarte puso en primer plano su mano izquierda para lucir el reloj Jacques du Manoir que lleva y decir que había sido confundido con un "cuarto Rolex".