Estudio revela que Generación Z se convirtió en "germofóbica" tras pandemia por COVID-19

La Generación Z ha cambiado la forma de limpieza. Según una encuesta realizada a más de mil chicos de universidad, y publicada por el New York Post se informó que al menos 45% de ellos sufren de “germenfobia”, y admitieron lavarse las manos de manera constante y quizá obsesiva.

El 47% de los entrevistados aseguró que se lava las manos de 5 a 10 veces al día, aunque un 32% lo hace entre 11 y 20 veces al día. Aunque hay una gran cantidad de personas que lo realiza una vez cada hora, posiblemente como resultado de rutinas de limpieza de la era de la pandemia que ahora se han convertido en hábitos arraigados.

El 31% de la Generación Z encuestada también cambia su ropa de cama una vez por semana o más. Y también esperan que los demás hagan lo mismo, pues 3 de cada 10 estudiantes universitarios han denunciado a algún compañero con su asesor residente por problemas de limpieza. ¿Cuántas veces esperan que se cambié la ropa de cama?

Pero la Generación Z está muy preocupada por la limpieza en los dormitorios, cafeterías, baños y laboratorios de computación de sus campus. Supuestamente un informe mencionado en el mismo estudio, asegura que en la cafetería universitaria en promedio alberga 60 mil 000 veces más bacterias que el típico asiento de inodoro doméstico.

"Las peores infracciones que encontraron, según los estudiantes universitarios, fueron no limpiar los fluidos corporales, no cubrirse al estornudar o toser, no ducharse regularmente y no lavarse las manos después de ir al baño."