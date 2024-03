Así fue la emotiva charla entre Carlos III y Kate Middleton tras ser diagnosticados con cáncer

El rey Carlos III y la princesa Kate Middleton se encuentran atravesando momentos difíciles, luego de que ambos fueron diagnosticados con cáncer. Pese a que públicamente no han sido vistos juntos, medios británicos señalan que ambos pudieron disfrutar de un almuerzo privado un día antes de que la princesa de Gales anunciara al mundo su diagnostico.

Según fuentes secretas, citadas el portal de noticias "The Sun", el rey Carlos se reunió con Kate Middleton un día antes de que se publicó el video donde la princesa de Gales confiesa estar luchando contra el cáncer. De acuerdo con el medio en inglés, ambos tuvieron una larga y emotiva conversación sobre sus diagnósticos.

El soberano tuvo un almuerzo privado con la princesa de Gales. Foto: especial.

¿De qué hablaron Kate Middleton y el rey Carlos III?

Aparentemente, la princesa de Gales quiso reunirse con su suegro para conversar sobre la difícil lucha que ambos enfrentan contra el cáncer. De igual manera, las fuentes anónimas revelaron que Kate Middleton le adelantó al rey Carlos III que publicaría un video anunciando su enfermedad, esto con el objetivo de tener su aprobación. Aunque se desconocen los detalles de su charla, las fuentes cercanas a la corona aseguraron - a The Sun - que el soberano salió "contento" de la reunión.

"El rey salió de su almuerzo muy emocionado. Están muy unidos y él considera a Kate como a una hija. No hay duda de que hay mucho que pueden compartir y pueden apoyarse mutuamente durante sus batallas profundamente personales contra el cáncer", dijo una de las fuentes anónimas citadas por el medio en inglés. "Ambos pueden sentir empatía por lo que está pasando el otro, lo que ayuda en un momento difícil como este", agregó la fuente.

La princesa y el rey mantienen una relación cercana. Foto: especial.

Aseguran que hay buena relación entre Kate Middleton y el rey Carlos III

Las personas cercanas a la familia real aseguran que el rey Carlos III ve a la princesa de Gales como su propia hija y que tienen un vínculo cercano, el cual se ha fortalecido con sus recientes diagnósticos de cáncer: "él no es una figura paterna como tal - ella tiene a su propio padre, a quien adora-, pero se podría decir que el rey la trata como a la hija que nunca tuvo. Lo ves en las fotos de ellos juntos", agregó la fuente.

Además, el medio e inglés detalló que en el mes de enero, el rey Carlos III no dudó en visitar a su nuera cuando ambos se encontraban hospitalizados en el hospital The London Clinic, aunque estos detalles no han sido confirmados por la familia real británica.