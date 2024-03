Stephanie Shirley, la matemática que se hizo pasar por hombre y construyó un imperio de tecnología

La mujer creó su propia compañía, donde contrató a mujeres. Foto: especial.

Stephanie Shirley, de 91 años de edad, es la primera mujer que se convirtió en millonaria tras incursionar en la industria de la tecnología. Sin embargo, su trayectoria no ha sido fácil, ya que tuvo que enfrentarse a un mundo machista, donde las mujeres no tenían oportunidad de incursionar en temas complejos como las matemáticas y las ingenierías.

Fue durante las décadas de 1950 y 1960 que Shirley se convirtió en una pionera en el mundo del software, pero para hacerlo tuvo que ocultar su verdadera identidad y por varios años fingió ser un hombre, esto para poder se tomada en cuenta en un negocio dominado por los hombres. Gracias a su trabajo y su experiencia, actualmente Stephanie tiene una fortuna de más de 3 mil millones de dólares y ha ayudado a crear puestos de trabajo exclusivamente para mujeres.

Stephanie Shirley destacó por su gusto a las matemáticas. Foto: especial.

¿Quién es Stephanie Shirley?

De acuerdo con medios en inglés, Stephanie Shirley nació como en la ciudad de Dortmund, en Alemania. Ella fue hija de padres judíos por lo que, ante la amenaza Nazi, ella y su hermana fueron enviadas a Reino Unido; ambas se instalaron en la región West Midlands y posteriormente fueron adoptadas por una familia inglesa.

A lo largo de su trayectoria escolar, Shirley destacó su conocimiento y amplio interés por aprender matemáticas. Su talento la llevó a trabajar a una oficina postal, donde lideraba el desarrollo y el uso de computadoras; no obstante - en entrevistas a medios locales - la mujer ha comentado que su primer empleador siempre se negó a darle un ascenso por el simple hecho de ser mujer.

Se hizo pasar por hombre para construir su empresa

“Me harté absolutamente del sexismo. Aprendí a pararme de espaldas a la pared para que nadie pudiera pellizcarme el trasero. Y aprendí a mantenerme alejada del camino de ciertas personas. Con el tiempo, tuve suficiente y me fui”, dijo Shirley en una entrevista con la BBC en el año 2019.

Finalmente, Shirley aceptó que no tenía un futuro en una industria liderada por hombres, por lo que, en el año1962, decidió iniciar su propia empresa de computación, llamada "Freelance Programmers" (Programadores Independientes). "En aquella época el software se regalaba, así que era una idea nueva tratar de venderlo. Entonces se rieron de mí, sobre todo porque yo también era mujer. Pero soy una persona orgullosa y eso no me gustó. Así que estaba decidida a sobrevivir", agregó la mujer en aquella entrevista de 2019.

La mujer creo una empresa apra programadores independientes. Foto: freepik.

Contrato una plantilla entera de mujeres y les permitía hacer home office

Con la finalidad de ganarse el respeto de sus colegas, Stephanie adoptó el alias de "Steve Shirley", con el objetivo de que pensaran que ella era un hombre. Está estrategia funcionó como ella esperaba y para la década de 1980, la compañía era conocida a nivel mundial. Shirley reveló su verdadera identidad y se convirtió en la primera mujer en construir un imperio sobre la tecnología.

Durante su administración al frente de la empresa, Shirley llegó a contratar a cientos de mujeres, a quienes les permitía realizar trabajo desde casa, esto para que ellas pudieran cuidar a sus hijos, una iniciativa completamente revolucionaria en aquella época. Tras años de trabajo duro, Shirley abandonó el negocio en 2000 y desde entonces se ha convertido en una reconocida activista, quien ha donado millones de pesos para el estudio del autismo, ya que su hija murió - en 1998 - como consecuencia de este padecimiento.