Trump amenaza al príncipe Harry si gana la presidencia, dice que lo expulsará de EU

Donald Trump sigue su camino para ser el principal candidato para contender con el presidente Joe Biden para la elección presidencial, y en su paso envió un mensaje al príncipe Harry debido a una controversia en torno al consumo de drogas que el duque de Sussex admitió que llevó a cabo y admitió en su libro de memorias: Spare (En la Sombra).

El magnate neoyorquino que busca ser por segunda vez el presidente de Estados Unidos, aseguró que en caso de ganar la elección presidencial, no tendrá concesiones para el hijo menor de Lady Di, por lo que lanzó una amenaza que incluiría expulsar de Estados Unidos al esposo de Meghan Markle.

Trump amenazó al príncipe Harry. Foto: Archivo

Qué amenaza dijo Trump a Harry

En sus memorias, Harry aseguró que consumió cocaína, además de cannabis y “setas mágicas”, tema que fue preguntado al expresidente en entrevista con el medio local GB News. Trump reaccionó al ser cuestionado si habría algún “privilegio especial” con el príncipe Harry.

"No. Tendremos que ver si saben algo sobre las drogas, y si mintió, tendrán que tomar las medidas adecuadas": afirmó Trump.

Al respecto, el político británico Nigel Farage, cuestionó a Trump en la emisión: “¿Acción apropiada? ¿Qué podría significar... no quedarse en Estados Unidos?”. Ante ello, el magnate aseveró: "Oh, no lo sé. Tendrás que decírmelo. Sólo tienes que decírmelo. Habrías pensado que lo habrían sabido hace mucho tiempo", dijo citado por The Mirror.

Trump arremetió también contra Joe Biden. Foto: Archivo

Trump atacó a Biden por las drogas

En la entrevista, Donald Trump aprovechó para hablar de Joe Biden quien busca ser reelegido presidente de Estados Unidos, al relacionarlo con el tema del consumo de drogas en el contexto del príncipe de Harry, en ese sentido afirmó que Biden no es apto para liderar el país norteamericano por su nulo trabajo en el tráfico de drogas.

Sobre la situación de la visa del príncipe Harry, un grupo de expertos activistas de derecha, La Heritage Foundation presiona para que sea de dominio público los detalles de la solicitud del documento de ingreso del duque a Estados Unidos.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense indicó que necesita más tiempo para localizar los registros del trámite de Harry, al tiempo que un juez decide si el proceso se harían de carácter público.