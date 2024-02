Perro ataca a 12 personas en un parque, nueve de ellas eran niños

En un arranque de furia, un perro atacó a 12 personas que visitaban un parque en la tranquila localidad de Isesaki, en la Prefectura de Gunma, a unos cuantos kilómetros de la capital japonesa.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 7 de febrero, cuando el can, identificado como un ejemplar de raza shikoku de dos años de edad, comenzó a atacar a algunos de los paseantes.

Nueve de las 12 personas heridas eran niños de primaria que se encontraban jugando en el parque, mientras que algunas de las tres restantes eran adultos mayores que veían, aterrados, el ataque.

Minutos después llegaron al sitio cuerpos de emergencia, quienes contuvieron al perro y atendieron a la docena de heridos, cinco de los cuales tuvieron que ser trasladados a nosocomios cercanos.

El ataque ocurrió en un concurrido parque. Foto: Agencia Komodo

Arrestan a dueño del perro por negligencia

Aunque en un principio se creía que el can no tenía dueño, debido a que no poseía collar al momento del ataque, poco después se descubrió que su amo se encontraba en el parque, por lo que el perro no era callejero.

En consecuencia, el sujeto, de 62 años de edad, fue acusado por las autoridades locales por negligencia, por lo que podría enfrentar cargos penales debido a las heridas sufridas por las 12 personas.