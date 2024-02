Aprueban prohibición de DeSantis para que los chicos de 16 años no usen redes sociales

Ron DeSantis, gobernador de Florida, volvió a causar polémica luego de que este jueves el Senado del estado aprobó su iniciativa de un proyecto de ley para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años a fin de proteger su salud mental.

El texto fue aprobado con 23 votos a favor y 14 en contra, y regresará a la Cámara Baja tras un primer paso, ya que sufrió varias modificaciones respecto a su versión anterior. De aprobarse esta norma, las redes sociales deberán impedir que los menores de 16 años creen cuentas en las plataformas y cerrar aquellas abiertas anteriormente, utilizando métodos para verificar la edad de los usuarios.

El proyecto de ley en contra de las redes sociales fue aprobada en Florida. Foto: Archivo

Buscan quitar la “adicción” a los dispositivos electrónicos

La mayoría de estas redes exigen una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta, aunque no hacen mucho por garantizar que se cumpla esta disposición. El proyecto no cita ninguna plataforma en particular, pero va dirigido a aquellas que rastrean la actividad de sus usuarios, permiten subir contenidos o seguir otras cuentas, y tienen un diseño con características adictivas.

"Estamos hablando de negocios que usan funciones adictivas para manipular masivamente a nuestros niños y causarles daño": dijo la republicana Erin Grall.

Varios senadores opuestos a esta iniciativa alegan que, aunque las redes sociales pueden ser peligrosas, es tarea de los padres y no de una ley vigilar el uso que sus hijos hacen de estas plataformas, indicó la agencia AFP.

DeSantis es señalado de cortar la libertad de expresión

Ron DeSantis es criticado por su medida al considerar que atenta contra la libertad de expresión. Foto: Archivo

Una opinión que DeSantis pareció respaldar este jueves en rueda de prensa. "Uno puede decir que desaprueba o prohíbe (las redes sociales) para quienes tienen 14 o 15 años, pero los padres tienen derecho a opinar", declaró el gobernador.

El gobernador ha defendido en numerosas ocasiones que los padres debían tener un mayor control sobre las decisiones que afectan a sus hijos, por ejemplo en la enseñanza. Algunos críticos aseguran que la ley vulneraría la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

El propio DeSantis alertó en enero sobre la viabilidad de la ley, advirtiendo que textos similares en otros estados habían quedado bloqueados en los tribunales. Un juez federal bloqueó, por ejemplo, en 2023 una iniciativa de Arkansas que exigía el consentimiento de los padres para que sus hijos pudieran abrir una cuenta en redes sociales.

Con información de AFP.