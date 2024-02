Reino Unido comienza el sacrificio de perros American Bully XL tras aumento de ataques

Reino Unido se encuentra en medio de la polémica debido a que a partir del 1 de febrero entraron en vigor una serie de normas que permiten el sacrificio de perros de la raza American Bully XL en Inglaterra y Gales, además, impusieron una serie de estrictas medidas para poder tener a este tipo de caninos como mascota, por lo que, como era de esperarse, se abrió un intenso debate en torno a estas medidas, las cuales, se tomaron a partir de un incremento sustancial en los ataques registrados.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que estas medidas que restringen la tenencia de American Bully XL fueron impulsadas por Rishi Sunak, el primer ministro de Reino Unido y se originaron como una respuesta a una serie de brutales ataques a cargo de ejemplares de esta raza de perros. Además, en su momento presentaron cifras sumamente reveladoras pues señalaron que el número de víctimas mortales por ataques de este tipo de canes paso de 3 a 10 por año.

El gobierno británico emitió una guía para determinar qué perros american bully son considerados como XL. Foto: Pixabay

Ante esta situación el gobierno británico tomó medidas drásticas que tienen como único fin disminuir el riesgo de ser atacado por un American Bully XL, una de ellas es que declararon que vender, regalar, abandonar o reproducir un perro de esta raza es considerado como un delito que podría derivar en la imposición de multas y hasta enfrentar procesos legales ante la justicia.

Reino Unido inicia el sacrificio de perros American Bully XL

Otra de las medidas impuestas por el gobierno inglés para disminuir los ataques de perros American Bully XL fue la imposición de un certificado de exención con el cual pretenden regular la tenencia de estos animales y para emitir dicho documento los dueños de estos canes deben cumplir con una serie de estrictas medidas que garanticen la seguridad de otras personas.

Entre estas medidas se indica que los perros deben mantenerse atados en todo momento y usando bozal cuando estén en público, además, deberán contar con un seguro que cubra cualquier tipo de accidente provocado por estos perros que fueron catalogados como potencialmente peligrosos, además, los perros deberán contar con un microchip y la emisión de dicho documento tiene un costo de alrededor de 90 euros.

Para poder tener un american bully en Reino Unido se debe contar con un certificado de exención. Foto: Pixabay

En caso de no contar con este certificado de exención, se informó que la policía está facultada para confiscar a los ejemplares no registrados y su destino será el sacrificio, cabe mencionar que, durante el mes de enero de 2024 se llevó a cabo una campaña en la que los dueños que no quisieran hacerse responsables de sus mascotas podían llevarlos a veterinarios registrados para que se les practicara la eutanasia y a cambio de ello el gobierno británico entregó compensaciones de hasta 200 euros.

Como se dijo antes, estas medidas ya entraron en vigor en Inglaterra y Gales, mientras que en Escocia se introducirán medidas similares a partir del 23 de febrero, por su parte, en Irlanda del Norte todavía se debate el tema. Se calcula que en todo el Reino Unido hay una población de entre 50 y 100 mil ejemplares de american bully XL.