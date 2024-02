¿Quién es Dana, la niña encontrada sin vida en una cisterna en Ecuador?

El caso de Dana Ramos, una niña de ocho años que fue encontrada sin vida en la cisterna de la casa de sus abuelos paternos tras 15 días de estar desaparecida ha generado una ola de indignación así como exigencias de justicia en Ecuador. Y es que aunque hasta el momento hay dos personas detenidas, todavía no queda resuelto del todo qué fue lo que ocurrió con la menor de edad.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía de Ecuador, debido a este caso, Mauro Ramiro R. M —padre de Dana— y Evelyn Jeaneth B. R están siendo procesados por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria. Sin embargo, mientras el hombre tiene prisión preventiva, la mujer cuenta con arresto domiciliario, debido a que se encuentra en "estado de gestación".

¿Quién es Dana y qué se sabe de su desaparición?

Dana Alejandra Ramos Pilataxi era una niña de ocho años de edad. Según el testimonio de vecinos y personas cercanas, la menor de edad era una pequeña muy sociable que siempre tenía una sonrisa en el rostro. En este sentido, su desaparición desde el pasado 1 de febrero generó gran conmoción en su familia y conocidos. ¿Qué fue lo que pasó?

En una entrevista con CORAPEdigitalTV, la madre de Dana, la señora Sonia Pilataxi, informó que el día en el que desapareció, la niña le dijo a su prima que iría a la tienda "porque le había encargado algo su mamá". Debido a que la mujer no le había pedido nada, de inmediato salió a buscarla, pero no la encontró y desde estonces no supo de ella.

Cabe mencionar que de acuerdo con reportes de medios internacionales, la niña habría recibido un mensaje mientras se encontraba jugando un videojuego, pero no había mucha más información.

Encuentran a Dana en la cisterna de casa de sus abuelos paternos

Luego de 15 días de estar desaparecida, el cuerpo de Dana Alejandra fue encontrado sin vida dentro de la cisterna de un inmueble localizado en Riobamba, Ecuador. Según reportes periodísticos, se trataba del domicilio de los abuelos paternos de la niña de ocho años.

Hasta el momento, el informe que han dado a conocer las autoridades es que Dana perdió la vida por asfixia. Sin embargo, las instituciones continuarán con las indagatorias correspondientes, mientras la sociedad del país suudamericano hacen exigencias de justicia para la menor y su familia.