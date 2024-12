Caso de Hannah Kobayashi da un giro inesperado, descubren que la fotógrafa tuvo un matrimonio falso antes de desaparecer

Un importante medio de comunicación, en Estados Unidos, reveló nuevos detalles sobre el caso de la fotógrafa desaparecida Hannah Kobayashi. Y es que, según la revista Los Angeles Magazine, la joven habría contraído un matrimonio secreto con fines económicos, pero aparentemente habría terminado vinculada a una estafa de inmigración. Cabe mencionar que esta información es extraoficial y no ha sido confirmada por las autoridades locales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la revista, la madre de Hannah encontró documentos dentro de la casa de Kobayashi en Hawái, donde se leería que la joven supuestamente contrajo un matrimonio secreto con fines económicos. La madre de la joven habría tratado de contactar con el abogado que aparece mencionado en los documentos, pero él se habría negado a dar información.

Tras la revelación, la abogada de la familia Sara Azari emitió un comunicado a través de redes sociales, donde comentó que no la información sobre “un supuesto matrimonio” no se había revelado debido a que no cuentan con los documentos necesarios para “verificar la legitimidad” de la información. No obstante, la jurista detalló que todos los documentos ya fueron entregados a las autoridades para que investiguen el caso.

¿Hannah Kobayashi se casó antes de desaparecer?

"Queremos recalcar que la familia no ha hecho pública ninguna información sobre un supuesto matrimonio porque no teníamos los hechos ni los documentos necesarios para verificar la legitimidad de esta información. La familia no ha confirmado la autenticidad de las imágenes ni la veracidad de la información proporcionada sobre un posible matrimonio secreto", escribió la abogada de la familia Kobayashi en redes sociales.

Azari agregó que esta es solo una "de las muchas pistas que estamos investigando activamente con la ayuda de nuestro abogado y equipo de investigación. También nos gustaría confirmar que entregamos la supuesta información a las autoridades policiales inmediatamente después de recibirla". En el mismo comunicado, la abogada pidió a la población qe eviten sacar conclusiones precipitadas, así como difundir afirmaciones no verificadas.

Policía asegura que es una desaparición voluntaria

Hannah Kobayashi cruzó la frontera en Tijuana. Foto: @JLRINVESTIGATES

De acuerdo con la información de la policía de Los Ángeles, Hannah Kobayashi desapareció de forma voluntaria. Según las autoridades, la joven fue captada cruzando la frontera con México en la ciudad de Tijuana. Aparentemente, la mujer habría cruzado de forma voluntaria hacia Baja California, por lo que niegan que se encuentre en peligro y la han exhortado a que se contacte con sus familiares, quienes rechazan esta hipótesis.

