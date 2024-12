Trump, elegido Persona del Año de 2024 para la revista Time

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, fue elegido Persona del Año 2024 por la revista Time, según informó el propio medio en la red social X.

El empresario republicano, ganador de las elecciones del pasado 5 de noviembre, fue también Persona del Año de Time en 2016, el año que ganó también las elecciones presidenciales en EU. Agregó que “siempre hay un debate acalorado” en la revista sobre el honor, “aunque debo admitir que este año fue una decisión más fácil que en años anteriores”.

Trump habla sobre su campaña final y su victoria electoral

Presidente electo de EU, Donald Trump. Foto: AP

En una entrevista con la revista publicada el jueves, Trump habló sobre su campaña final y su victoria electoral.

“Lo llamé ‘72 días de furia’”, dijo Trump. “Tocamos la fibra sensible del país. El país estaba furioso”.

Se espera que Trump esté en Wall Street para marcar el inicio ceremonial de las operaciones del día, según cuatro personas con conocimiento de sus planes que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Trump también fue elegido Persona del Año por la revista Time en 2016, cuando fue elegido por primera vez para la Casa Blanca. Fue incluido como finalista para el premio de este año junto con personalidades como la vicepresidenta Kamala Harris, el propietario de X, Elon Musk, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Kate, la princesa de Gales.

La Bolsa de Nueva York invita regularmente a celebridades y líderes empresariales a participar en la ceremonia de apertura de las 9:30 a. m. El jueves será la primera vez que Trump haga los honores, que se han convertido en un símbolo de la cultura y la política.

El año pasado, la directora ejecutiva de Time, Jessica Sibley, hizo sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York para revelar la Persona del Año 2023 de la revista: Taylor Swift .

Durante el primer mandato de Trump, su esposa, Melania Trump, tocó la campana para promover su iniciativa “Be Best” sobre el bienestar de los niños.

