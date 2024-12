Respaldan a Luigi Mangione por asesinar al CEO de United Healthcare, ofrecen pagarle gastos legales

El caso de Luigi Mangione, acusado del homicidio del CEO de UnitedHealthcare, ha capturado la atención pública y generado reacciones polarizadas. Tom Dickey, abogado del acusado, reveló que ha recibido numerosos correos electrónicos donde simpatizantes califican a Mangione como un “héroe” y ofrecen apoyo económico para cubrir los gastos legales del juicio.

En declaraciones recientes, Dickey mencionó que su personal le informó sobre estos correos electrónicos, aunque él mismo no ha revisado directamente los mensajes, sin embargo, el abogado defensor de Luigi Mangione, aclaró que no buscan aceptar estas propuestas.

“He recibido algunos correos. No los he visto personalmente, pero según lo que me ha dicho mi personal, hay personas que están ofreciendo eso.

Obviamente, mi cliente aprecia el apoyo que tiene, pero no lo sé... simplemente no me parece correcto”, agregó. Mangione ha recibido un creciente respaldo en redes sociales, donde algunos usuarios lo han denominado “héroe”. Este respaldo parece estar ligado a la frustración generalizada respecto al sistema de salud en los Estados Unidos.

“No hay pruebas de que Luigi asesinara”

La muerte del CEO de UnitedHealthcare, una de las aseguradoras más grandes del país, ha desatado debates sobre las desigualdades en el acceso a servicios médicos y el costo de los seguros. El abogado también cuestionó si las autoridades de Nueva York han identificado correctamente al culpable. Mangione enfrenta cinco cargos, incluido asesinato, y actualmente lucha contra su extradición al estado de Nueva York.

“No he visto ninguna evidencia de que tengan a la persona correcta”, declaró Dickey. Asimismo, instó a las autoridades a presentar pruebas convincentes que respalden su caso. Estas declaraciones han fortalecido el discurso de inocencia en torno a Mangione y alimentado las especulaciones sobre posibles irregularidades en el proceso judicial.

