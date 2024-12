Mexicano abre restaurante de tacos en Rusia y es criticado por influencer ruso: "la comida más inútil es la mexicana"

En redes sociales ha ganado popularidad la historia de un "Adiós Bux", un creador de contenido originario de México que recientemente decidió emprender y abrió un restaurante de comida mexicana en Rusia, país donde actualmente vive. Sin embargo, en uno de sus videos más recientes el también youtuber reveló que había sido atacado por un influencer ruso, quien aparentemente se burló de su establecimiento y arremetió en contra de la comida mexicana.

De acuerdo con "Adiós Bux" en Rusia hay muy pocos establecimientos que venden comida mexicana y ninguno de ellos es operado por mexicanos, por lo que él decidió emprender y vender auténtica comida mexicana. El creador de contenido explica que le ha costado trabajo conseguir algunos ingredientes, por lo que actualmente solo vende tacos de tinga y de birria, ambos servidos con tortillas hechas a mano.

Aunque el creador de contenido asegura que nunca ha tenido problemas con otros influencers en Rusia, acusa que - hace unos días - un popular tiktoker ruso acudió a su restaurante y no solo habló mal de sus tacos, sino que insultó la gastronomía mexicana diciendo que era la "comida más inútil" y comparándola con la comida tradicional de la India. Como muestra de lo que estaba declarando "Adiós Bux" añadió el video -captado por sus empleadas - donde se oye al creador de contenido hablando mal de la gastronomía mexicana.

Influencer ruso asegura que la comida mexicana es "inútil"

El hombre ruso es un importante influencer en su país. Foto: TikTok / bux.bye

En la grabación se escucha al creador de contenido ruso - identificado como Kokobyy - diciendo lo siguiente: "estuve en México y comí tacos. Por cierto, la cocina más inútil es la comida mexicana y la India, pero las incluyeron en la UNESCO". Al respecto, "Adiós Bux" arremetió contra el influencer y aseguró que sus tacos son verdadera comida mexicana y no había razón para tal insulto a la cultura mexicana.

Luego de que se volvió viral el video de "Adiós Bux" decenas de personas mexicanas y de otros países de América Latina se lanzaron contra Kokobyy, quien incluso optó por prohibir los comentarios en español e inglés en todos sus videos de TikTok, Instagram y YouTube. Ante esto, el influencer mexicano admitió sentirse intimidado, pues teme que con la popularidad que tiene Kokobyy pueda afectar a su emprendimiento de comida mexicana.

Mexicanos arremeten contra ruso que crítico la comida mexicana

El creador de contenido ruso ha desactivado sus comentarios. Foto: TikTok / kokobyy.

A través de los comentarios del video publicado por "Adiós Bux" decenas de personas han mostrado su indignación en contra de lo dicho por el popular influencer ruso: "no te apures ahorita todos aprendemos ruso"; "te cuento que no soy mexicana soy colombiana y fui una de las que te apoyo. En este caso me atrevería a decir que no fue solo México sino Latinoamérica"; "estás lejos pero no estás sólo"; "no soy mexicano y me ofendí"; "mientras tanto la gastronomía rusa es pan de trigo con vodka", son algunos de los comentarios que hay en el video de TikTok.

