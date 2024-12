Llamó a la Policía para entregar el cadáver de su papá, ahora lo acusan de homicidio

Un hombre del norte del estado de Nueva York fue acusado de asesinato tras intentar dejar el cuerpo acribillado de su padre en una jefatura de policía, informaron las autoridades. Richard Fluegel Jr., de 30 años, llamó al 911 para informar que tenía un cuerpo para entregar en la Comisaría del Condado de Livingston en Geneseo, dijo el jefe policial Thomas Dougherty.

"Respecto a la llamada al despacho diciendo que querían entregar un cadáver, es algo muy anormal, como pueden imaginar", dijo Dougherty en una conferencia de prensa, transmitida por Facebook.

Varios agentes se encontraron con Fluegel en el estacionamiento y encontraron el cuerpo de Richard Fluegel Sr., muerto por heridas de bala, en el coche de su hijo, dijo Dougherty. Fluegel padre, de 60 años, había sido reportado como desaparecido el domingo, dijo el jefe policial.

Fluegel Jr. fue detenido inicialmente, acusado de manipulación de pruebas, y más tarde fue acusado de asesinato y uso criminal de un arma de fuego. Se declaró inocente en su primera comparecencia y se le retuvo sin fianza. Debe volver a comparecer ante el tribunal el 16 de diciembre.

Continúan las investigaciones

La investigación está en curso y, hasta el momento, las autoridades no han dado detalles de cómo o cuándo creen que Fluegel mató a su padre. En los documentos judiciales no se menciona a ningún abogado para Fluegel, y la Fiscalía del distrito no respondió a las preguntas sobre quién representaba al acusado.

Fluegel Sr., había sido reportado como desaparecido. Foto: Especial

Dougherty dijo que quería que el público supiera que el condado de Livingston, en la región de los Lagos Finger en Nueva York, es un lugar seguro.

"Esto no ocurre. No tenemos gente que simplemente aparezca y diga que tiene un cadáver consigo y que le gustaría entregarlo. No es común", dijo.

Con información de AP

