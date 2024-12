Encuentran con vida a estadounidense apresado por régimen de Assad; buscan a periodista desaparecido desde 2012

Un ciudadano estadounidense, identificado como Travis Timmerman, fue encontrado mientras deambulaba cerca de Damasco luego de haber sido liberado de una prisión siria tras meses de cautiverio.

Timmerman, quien afirma haber entrado al país desde Líbano en una peregrinación católica, fue uno de los miles de prisioneros liberados durante la caída del régimen de Bashar al-Assad.

El estadounidense, quien se encontraba en una prisión cerca de la capital siria, fue liberado por rebeldes que tomaron el control de la instalación. Según su relato, la liberación se produjo en medio del caos y la confusión que siguió a la caída del régimen.

"Estaba derribada, me despertó", dijo Timmerman a la cadena CBS, describiendo cómo los rebeldes rompieron la puerta de su celda. "Pensé que los guardias todavía estaban allí".

Explica que no fue torturado en la cárcel; EU busca repatriarlo

Autoridades estadounidenses lo buscaban desde meses atrás. Foto: AP

El hombre de 30 años dijo que salió de la prisión con un grupo grande de personas y que había estado tratando de llegar a Jordania. Aseguró que se encontraba en buenas condiciones: "Me siento bien. Me han alimentado y me han dado de beber, así que me siento bien. El único problema era que no podía ir al baño cuando quería", le dijo a CBS.

“No me golpearon y los guardias me trataron decentemente”, dijo Timmerman.

La policía de Missouri había denunciado la desaparición de Timmerman en Hungría a principios de este año y, en agosto, la policía húngara emitió un anuncio de persona desaparecida diciendo que fue visto por última vez en una iglesia en Budapest.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, confirmó que el gobierno estadounidense está trabajando para repatriar a Timmerman. "Estamos trabajando para traerlo a casa", dijo Blinken durante una visita a Jordania.

Buscan a periodista desaparecido desde 2012

John Kirby, asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca desde 2024. Foto: AFP

El martes, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que Estados Unidos pidió al principal grupo rebelde de Siria, Hayat Tahrir al Sham (HTS), que ayude a localizar y liberar al periodista estadounidense Austin Tice.

Se cree que Tice, un periodista independiente, fue tomado prisionero cerca de Damasco el 14 de agosto de 2012 mientras cubría la guerra civil del país. Fue visto por última vez en un video, con los ojos vendados, semanas después de su captura que se atribuye al régimen de Al Assad.

El presidente Joe Biden ha dicho que "tenemos razones para creer que Austin está vivo, pero debemos determinar su ubicación exacta".

Sigue leyendo:

Afirma Donald Trump que su prioridad es resolver el problema entre Ucrania y Rusia

Trump, elegido Persona del Año de 2024 para la revista Time