El asesino serial Charles Manson admitió haber cometido más asesinatos, también en México

Tan solo dos días después del aniversario 90 del nacimiento de que Charles Manson, quien pasó más de 45 años en una prisión de Estados Unidos, se dio a conocer que el asesino serial habría admitido durante una conversación telefónica inédita haber cometido más asesinatos que los que adjudican, esta vez en México, se acuerdo con lo revelado esta semana en un adelanto de la serie de tres partes, de la plataforma Peacock, "Making Manson", en la que se narra la vida del criminal.

De acuerdo con esta fuente, Charles Manson -que cometió varios asesinatos durante la década de los 60 en el estado de California- habría sostenido una conversación con algún familiar o amigo al que le habría confesado más crímenes de su autoría, los cuales habrían cometido en nuestro país, México.

Ha sido el rotativo británico "The Guardian", el cual informó además que estos asesinatos habrían ocurrido antes de formar la reconocida familia Manson. Esta información se ha dado a conocer en la nueva serie documental de la plataforma Peacock, "Making Manson", en la que se indaga acerca de la vida del famoso asesino en serie y líder de la secta conocida como la Familia Manson (conformada por Tex Watson, Patricia Krenwinkel, Susan Atkins y Leslie Van Houten), la cual se estableció en California en los años 60.

Hay que recordar que Charles Manson falleció el 19 de noviembre de 2017 a la edad de 83 años debido a un ataque al corazón y que fue sentenciado por ser el responsable de la muerte de al menos nueve personas, incluida la actriz Sharon Tate -esposa embarazada del director de cine Roman Polanski- en el año 1969.

Justo en la serie "Making Manson", de tres episodios, se presenta a Mason diciendo: "Hay toda una parte de mi vida que nadie conoce" y recorre la vida del líder de la secta conocida como la familia Manson, quienes fueron arrestados en 1969 acusados de ser los responsables de diversos homicidios.

Asesinatos que no fueron cometidos por el propio Manson sino por los integrantes de la secta que el creó e impulsó. En la serie documental se ha revelado material inédito como numerosas llamadas telefónicas que sostuvo el propio Manson con diversos amigos y conocidos, en donde se refiere al tiempo que pasó en México, país en el cual vivió en la década de los 60.

Los crímenes, los cuales hasta el día de hoy habían permanecido como desconocidos, supuestamente habrían sido cometidos durante ese periodo.

En uno de los audios se escucha mencionar a Charles Manson el lugar exacto en el que vivía cuando cometió los asesinatos:

"Fui a Acapulco y robé algunos coches. Me metí en un lío que me superaba. Me metí en un par de asesinatos. Dejé mi Magnum 357 en Ciudad de México y dejé a unos muertos en la playa", se le escucha decir en uno de esos audios.