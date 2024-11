FUERTE VIDEO: hombre quería subir al autobús y cayó debajo de las llantas, muere aplastado

En redes sociales se dio a conocer un impactante video que muestra el momento exacto en el que un hombre perdió la vida, luego de ser atropellado por un autobús de pasajeros. El terrible incidente quedó grabado por las propias cámaras del camión y posteriormente la grabación se difundió en las plataformas digitales. Hasta ahora, no está claro que día ocurrieron los hechos, pero de forma preliminar se informó que el incidente se presentó en Rusia.

Aparentemente, el accidente habría ocurrido en la concurrida ciudad de Moscú, donde un hombre pretendía abordar un autobús de pasajeros cuando por error tropezó y quedó atrapado debajo de las llantas de la unidad. Testigos de lo sucedido informaron - ante medios de comunicación- que la víctima se resbaló mientras subía al autobús y quedó justo debajo de los neumáticos. Por desgracia, este es el punto ciego del conductor, quien no vio lo que sucedía.

En su ignorancia, el conductor de la unidad dio marcha a su vehículo y aplastó con las llantas al hombre que permanecía atorado bajo los neumáticos. Aunque otros transeúntes trataron de advertir al chofer, no lograron hacer que frenara a tiempo. Cuando el hombre se dio cuenta de lo que sucedía detuvo el camión, pero ya era demasiado tarde; la víctima fue aplastada por la unidad, hecho que le ocasionó la muerte de forma inmediata.

Los testigos relataron que la unidad pesada aplastó la cabeza de la víctima, por lo que el pasajero habría muerto de forma inmediata. Transeúntes dieron aviso a los servicios de emergencia y hasta la zona llegaron paramédicos y policías, quienes acordonaron la escena y le brindaron atención a la persona lesionada. Desgraciadamente, los equipos de rescate solo lograron confirmar la muerte del pasajero, puesto que ya no podían hacer nada para salvarle la vida.

Así fue el terrible accidente

En las imágenes, captadas por cámaras de seguridad del autobús, se observa que un grupo de personas estaba abordando el camión con normalidad. Sin embargo, un hombre se resbaló cuando pretendía abordar la unidad. La víctima terminó cayendo debajo de las llantas derechas del autobús. Posteriormente, el chofer del vehículo arrancó y le pasó por encima al hombre, quien permanecía inconsciente en el piso asfáltico.

Trascendió que, luego del accidente, el conductor de la unidad quedó detenido y fue trasladado ante las instancias correspondientes. Hasta ahora, se desconoce su situación legal, pero se espera que conforme las indagatorias avancen se determine su responsabilidad en los hechos ocurridos dentro de su propia unidad. Familiares y amigos de la víctima se han unido para pedir que el caso no quede impune y que el sujeto sea juzgado por el delito de homicidio.

Accidente genera fuerte debate en redes sociales

El conductor de la unidad ya fue detenido. Foto: freepik.

El fuerte accidente generó un fuerte debate en redes sociales, puesto que algunas personas destacan que el conductor de la unidad no pudo ver a la víctima, ya que la persona accidentada cayó justo en el punto ciego del camión. En este sentido, decenas de internautas han alegado que el chofer de la unidad no asesinó intencionalmente a la víctima. Por el contrario, otras personas responsabilizan al chofer debido a que consideran que no le prestó atención a los pasajeros.

