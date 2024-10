Joven desaparece durante sus vacaciones en Bali, su familia revela un detalle que alerta por algo catastrófico

La familia de Kaya Awhitu, una joven neozelandesa que se encontraba de vacaciones en Bali, Indonesia, ha lanzado una alerta internacional tras su repentina desaparición. Awhitu, proveniente de Papamoa, Bahía de Plenty, fue vista por última vez el pasado domingo 6 de octubre en su alojamiento en Ubud.

Según declaraciones de familiares, un detalle les hace pensar que algo grave podría estar ocurriendo, y es que Awhitu había mantenido una comunicación constante a través de Facebook Messenger, pero desde el domingo ha dejado de responder a todos los mensajes.

Un detalle les hace temer por su integridad

La familia ha pedido ayuda a través de Internet. Foto: Especial

La familia señala que la joven ha estado activa en Facebook Messenger pero no ha respondido a ninguno de sus mensajes, lo que no es habitual, por lo que creen que no es ella quien se ha conectado.

"Sabemos que hay actividad en su Messenger pero creemos que no es ella (...) Tal vez esté pasando por un momento de inactividad, pero esto sigue siendo inusual. Por favor, haznos saber que estás bien”, alertó su familia a través de Internet.

La preocupación se ha intensificado debido a que Awhitu tenía planeado encontrarse con su pareja para continuar sus vacaciones, pero nunca llegó al punto de encuentro.

“Se suponía que se encontrarían en una barcaza para ir al siguiente lugar y ella no apareció”, afirmó Shar Roberts, amiga de la familia, en un video publicado en Facebook.

Todas sus pertenencias están en el lugar donde se alojaba

Shar Roberts, una amiga de la familia. Foto: Especial

La familia ha alertado la posibilidad de que Awhitu no se encuentre bien, ya que ha dejado todas sus pertenencias en la villa.

“Estamos muy preocupados porque no ha podido contactar con nadie desde el domingo, especialmente con sus hijos”, agregó Roberts.

Las autoridades locales de Bali han sido notificadas y se encuentran investigando la desaparición. La familia de Awhitu ha pedido a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se ponga en contacto con ellos de inmediato.

Sigue leyendo:

Niña de 2 años fue privada de la vida y su cuerpo fue llevado en un cochecito por su madre y su novio para hacer compras

Kamala Harris aventaja a Donald Trump en encuestas a 28 días de las elecciones en EU