Hombre entra a robar a casa de un militar retirado y lo reciben a balazos, muere al tratar de huir

La madrugada del pasado miércoles 9 de octubre un presunto ladrón fue asesinado a balazos, luego de que ingresó a la vivienda de un militar retirado con la intención de robar. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en barrios Luis Carlos Galán, en Bogotá, Colombia; las investigaciones sugieren que el criminal entró a la casa, pero fue sorprendido por el dueño de la propiedad, quien lo enfrentó y le disparó en varias ocasiones.

El relato de las autoridades apunta a que el criminal fue herido por el ex militar en un intento por frustrar el robo de su vivienda. El supuesto ladrón logró escapar de la propiedad, pero, al salir a la calle, se desvaneció y perdió la vida. Policías y vecinos trataron de acercarse al sujeto, con la intención de ayudarlo, aunque ya no pudieron hacer algo para salvarle la vida. Hasta la escena también arribaron peritos, quienes comenzaron a recabar los indicios del crimen.

El hombre fue asesinado a balazos. Foto: pixabay.

Tras asegurar el cuerpo del ladrón, las autoridades también arrestaron al ex militar, quien quedó asegurado en espera de que se determine su situación legal. La policía también dio a conocer que el supuesto ladrón había entrado a la vivienda con el objetivo de sustraer las pertenencias de la vivienda, pero al parecer no tenía noción de que la vivienda era propiedad de un militar, quien además estaba armado y no dudó en disparar su pistola.

El caso se volvió viral en redes sociales, donde decenas de personas han hablado sobre el caso: "no a todo al que madruga Dios le ayuda"; "que bueno"; "un ratero menos", son algunos de los comentarios que hay en plataformas digitales. No obstante, otras personas han dudado de esta hipótesis y piden a las autoridades que investiguen el caso para determinar si se trató de defensa personal, o si fue un homicidio.

La policía ya investiga. Foto: archivo.

Habitantes de Bogotá han exigido a las autoridades que el caso no quede impune y que se determine si realmente se trató de una defensa personal, o si se trató de algún otro delito. Las autoridades confirmaron que el caso ya está siendo investigado y que próximamente se dará a conocer más información sobre lo sucedido.

En medios locales trascendió que el ladrón aparentemente tendría otro cómplice, quien escapó de la escena. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por ninguna autoridad local.

