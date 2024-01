Policía de Ecuador abre proceso de reclutamiento, pero discrimina a personas que no cumplan este requisito

Desde principios de enero de 2024, Ecuador ha vivido un incremento en la violencia, pues en los primeros días del año, un canal de televisión fue tomado por hombres armados y después se dio a conocer el asesinato del fiscal antimafia de Ecuador, que investigaba los hechos en el el medio local.

Posteriormente, la situación en el país sudamericano se tensó con la fuga del criminal conocido como "El Fito", que escapó de una cárcel de Ecuador y que en menos de cinco días dejó a su paso 18 muertos.

¿Qué requisitos pide la Policía de Ecuador para unirse?

Por lo anterior y como medida para reforzar la seguridad en el país, la policía ecuatoriana abrió una convocatoria para hombres y mujeres que quisieran unirse a la fuerza federal, la cual tienen varios requisitos, pero uno en particular a llamado la atención de la ciudadanía.

El coronel José Vargas, director de Educación de la Policía Nacional, dio a conocer en rueda de presa el nuevo el proceso de reclutamiento para nivel directivo enero 2024, el cual tiene como objeto la incorporación de 58 mil hombres y mujeres a las fuerzas.

Entre los requisitos que los aspirantes deben cumplir son: estatura mínima de 157 centímetros para las mujeres y 168 para los hombres, no haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada de cualquier tipo, no registrar investigaciones previas o procesos judiciales, no tener antecedentes penales ni estar afiliados a ningún partido político.

La Corte Constitucional del país determinó que la Policía Nacional como institución es la que tiene que poner los requisitos Créditos: Twitter

¿Qué requisito discrimina el ingreso a la Policía de Ecuador?

Además de los requisitos que citó el coronel José Vargas también se estableció que las y los aspirantes a policías no deben tener ningún tipo de tatuaje, pues se cree que dichas marcas en la piel de los aspirantes, los relacionarían con posibles grupos criminales.

Se hizo una encuesta a 22 mil personas a nivel nacional, de esas, cinco mil 800 constaron que no sentían confianza cuando un servidor policial con tatuajes les atendía

Comentó además que la Corte Constitucional del país determinó que la Policía Nacional como institución es la que tiene que poner los requisitos, además, de acuerdo al reglamento de la institución aprobado en 2023 con respecto a los uniformes de los efectivos se “establece que no deben haber tatuajes visibles cuando el servidor policial está uniformado, en ese sentido, no se acepta que los jóvenes que van ingresar a la institución tengan tatuajes.”