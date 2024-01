Caso Kenneth Eugene Smith: ¿cómo es una muerte por nitrógeno y qué efectos causa en el cuerpo?

Grupos religiosos y defensores de derechos humanos han decidido alzar la voz contra el plan que tiene el estado de Alabama de ejecutar este jueves 25 de enero a Kenneth Eugene Smith utilizando una técnica nunca antes vista en los Estados Unidos de América: la muerte por nitrógeno.

Smith, junto con otro hombre, fue sentenciado en 1989 por perpetrar el asesinato de Elizabeth Sennett, esposa de un predicador. La mujer fue golpeada hasta la muerte en un homicidio a sueldo por mil dólares. El ahora implicado fue sentenciado a muerte, por lo que pasó años en el denominado "corredor de la muerte".

Hasta que en 2022 fue llevado a morir por la inyección mortal en la correccional de Alabama. Los verdugos lo ataron a una camilla y le trataron de administrar el líquido, sin embargo, como no le encontraron la vena correcta, permaneció con varias heridas en el cuerpo. Este 25 de enero volverá a ser ejecutado.

Rostro de la esposa del predicador que provocó la sentencia de Smith.

Foto: Fiscalía de Alabama

Los riegos que corre Smith por morir con máscara de nitrógeno

La BBC trató de comunicarse con Smith, sin embargo, el hombre pidió no ser entrevistado debido a su estado de salud. "Tengo náuseas todo el tiempo. Me dan ataques de pánico con regularidad... Esto es solo una pequeña parte de con lo que he estado lidiando a diario. Tortura, básicamente", dijo en una carta.

Especialistas y activistas consultados por dicho medio británico aceptan tener miedo de que la ejecución termine mal, ya que una posible negligencia y mala aplicación podría provocar desde convulsiones violentas hasta que el hombre termine en un estado vegetativo.

Incluso, han denunciado que el gas se escape de la máscara y asesine a los otros internos que se encuentran en la cárcel de Alabama.

¿Cuáles son los efectos que el nitrógeno causa en el cuerpo?

"El nitrógeno en pequeñas cantidades y en un ambiente abierto, no es considerado peligroso, sin embargo, si sus componentes como el amoniaco o el amonio tienen contacto con el cuerpo humano, los niveles de peligro aumentan", explica a El Heraldo Digital Alitzel Morales Cruz, médica general, egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La médica mexicana revela que, cuando una persona respira altos niveles de nitrógeno, sufre quemaduras, espasmos y dilatación de la garganta, así como de las vías respiratorias, lo que hará que se reduzca el nivel de oxígeno desencadenando problemas en los pulmones, los cuales pueden llenarse de líquidos derivados de dicho elemento, provocando al final la muerte.

A un nivel menor, Morales Cruz informa que el nitrógeno también puede causar problemas en el cuerpo humanos, tales como la irritación de ojos o enrojecimiento de la piel.