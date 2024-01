Papa Francisco: "Los bienes que acumules en este mundo, no cabrán en el ataúd"

El Papa Francisco celebró la Audiencia General continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes, donde esta vez fue el pecado de la avaricia a la que definió como “una enfermedad del corazón, no de la cartera” haciendo énfasis que no sólo los que tienen grandes cantidades de dinero pueden tener este vicio.

"No es un pecado que afecte sólo a las personas con grandes patrimonios, sino un vicio transversal, que a menudo no tiene nada que ver con los saldos de las cuentas corrientes. Es una enfermedad del corazón, no de la cartera"

Te puede interesar:

Banco del Bienestar cuenta ya con 2 mil 695 sucursales a nivel nacional

Ken Salazar: EU y México están comprometidos en abordar la migración irregular como un reto humanitario

Advirtió sobre las obsesiones materiales

FOTO: Especial

Papa Francisco: los bienes materiales pueden adueñarse del propietario

El Santo Padre añadió que al morir no se pueden llevar los bienes de cada persona.

“Por mucho que una persona acumule bienes en este mundo, de una cosa estamos absolutamente seguros: de que no cabrán en el ataúd. Nosotros no podemos llevar con nosotros los bienes”.

El Obispo de Roma explicó que muchas veces los bienes que se tienen, terminan por poseer al propietario

“Podemos ser señores de los bienes que poseemos, pero a menudo ocurre lo contrario: son ellos al final a poseernos.

Algunos hombres ricos ya no son libres, ya ni siquiera tienen tiempo para descansar, tienen que vigilar sus espaldas porque la acumulación de posesiones también exige su custodia. Siempre están ansiosos porque una fortuna se construye con mucho sudor, pero puede desaparecer en un instante”.

EDG