Mujer intenta arrancarle los genitales a su exnovio porque le puso una orden de restricción

Las peleas de pareja llegaron a un nuevo nivel en España, cuando una mujer, en desacuerdo por las acciones legales que su exnovio emprendió en su contra, decidió confrontarlo de una manera violenta, e intentando arrancarle los genitales con su propia mano, por lo que fue inmediatamente detenida.

Dichas acciones pasaron en Gandía, municipio y ciudad española de la provincia de Valencia, situada junto al Mar Mediterráneo. Pese a ser un lugar relativamente tranquilo, esta noticia ha alterado hasta el último vecino de la frontera más alejada del mapa dentro de la Comunidad Valenciana.

Mujer intenta arrancarle los testículos a su exnovio y terminan en el hospital

Los reportes de la prensa local indican que la mujer ya había sido advertida en otras ocasiones por los problemas de alcohol y drogas que presentó durante los últimos años, provocándole conductas agresivas, e incluso violentas en el momento en que dichas sustancias hacían efecto.

Por esa razón, el hombre intentó poner algunas denuncias en su contra que derivaron en una orden de alejamiento durante las últimas semanas, pero hizo caso omiso. La protagonista de la historia apareció en varias ocasiones en la puerta de la casa de su exnovio que ya se conocía bien. Su objetivo era que la perdonaran.

Es entonces cuando se presentó la escena que ya está en boca de todos. El sujeto llegó a emergencias durante los últimos de diciembre, pues presentaba algunas heridas en la zona de los genitales, supuestamente, durante una pelea que se tornó violenta, ejerció fuerza contra el hombre y paso lo peor.

El hombre se vio involucrado en un aguacero de golpes que terminó en tragedia

Después de un intercambio de golpes con los puños o a patadas, se descuidó la parte genital, la mujer de manera inmediata clavó sus uñas y con sus propias manos intentó arrancarle los testículos, pero solamente provocó un desgarro sin precedentes en la zona íntima del hombre.

Todo terminó frente a los médicos en el Hospital Francesc de Borja de Gandía. El hombre fue atendido de urgencia, e inmediatamente le pusieron una sutura que solo necesito ocho puntos en el escroto. Las autoridades tomaron el caso en sus manos. Será la Policía Nacional quienes se encarguen de las diligencias.

Sujeto atacado en los genitales por su novia en España no presentará cargos en su contra

La historia fue publicada originalmente por el diario local Levante EMV, mismo que hasta el momento, no le ha dado seguimiento al caso, y mantiene los nombres de los involucrados en secreto; lo que sí dieron a conocer, es que no hay una denuncia formal por parte del hombre, pues no levantó su acta correspondiente.

Aseguró que no quería enviar a su exnovia a la prisión, pues nunca se lo perdonaría, ya que el objetivo que tiene no es el de hacerle daño. Con los antecedentes que carga, dijo al diario mencionado, era seguro que la iban a trasladar inmediatamente hasta una celda con más mujeres delincuentes.