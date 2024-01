¿Brote de un misterioso virus preocupa en Rusia? más de 30 ambulancias hacen filas frente a los hospitales

Medios rusos informaron sobre el supuesto brote de un extraño virus, esto luego de que más de 30 ambulancias fueron vistas - al mismo tiempo - en hospitales de enfermedades infecciosas en Moscú. No obstante, las autoridades del Kremlin salieron a desmentir la información y aseguraron que no hay nada de que alarmarse, pese a que no pudieron explicar la razón por la que los servicios de emergencia hicieron filas para dejar a los pacientes en el nosocomio.

Los rumores del posible brote de un virus extraño surgieron luego de que el canal de Telegram Baza, vinculado a los servicios de seguridad del país, compartió imágenes donde se ve a más de 30 ambulancias formadas a las afuera de un hospital de enfermedades infecciosas. El medio aseveró que los vehículos estaban dejando a los pacientes en el nosocomio, por lo que se encendieron las alertas por la posibilidad de que se tratara de un brote contagioso.

Los rumores surgieron luego de que más de 30 ambulancias transportaron pacientes al mismo tiempo. Foto: AFP.

¿Hay brote de un extraño virus en Rusia?

"Hay cola de ambulancias en los hospitales de enfermedades infecciosas nº 1 y nº 2 de Moscú", informó Baza a través de Telegram. "La mayoría de los enfermos tienen neumonía". De acuerdo con la denuncia más de 30 ambulancias se reunieron en el primer hospital y más de 10 ambulancias en el segundo hospital.

No obstante, el Departamento de Salud del Kremlin en Moscú informó que no hay ningún brote extraño y aseveró que es "normal" que las ambulancias arriben a los hospitales de manera simultánea. "Es normal que lleguen varias ambulancias para ser hospitalizadas en un hospital de enfermedades infecciosas", informó la dependencia a través de un comunicado.

No hay aumento de hospitalizaciones y van a la baja casos de Covid-19

"El crecimiento de la incidencia de ARVI y COVID en Moscú se ha desacelerado; las cifras de la última semana no superan los datos del período anterior. Y las tasas de incidencia de COVID han estado disminuyendo durante 2 semanas. Durante las próximas 1-2 semanas , se prevé que la tasa de incidencia alcance una meseta", agregó el Departamento de Salud.

Finalmente, las autoridades concluyeron que lo ocurrido en los hospitales es "normal" y corresponde a la temporada epidémica. "La situación de morbilidad es normal y corresponde a la temporada epidémica", se lee en el texto.