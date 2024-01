Periodista crítico al régimen ucraniano muere tras ser arrestado, familiares acusan que fue torturado en prisión

El periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira López ha fallecido en Ucrania, donde estaba en libertad bajo fianza tras ser acusado de justificar la intervención militar rusa en Ucrania. El padre del periodista asegura que fue torturado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chileno ha confirmado el viernes el fallecimiento de Lira, de 55 años, según fuentes de la Cancillería citadas por el diario 'La Tercera'. El Ministerio está recavando más datos sobre lo ocurrido a través del Consulado en Varsovia y se mantiene en contacto con los familiares del informador.

También el Departamento de Estado norteamericano ha confirmado la mueret de Lira. "Podemos confirmar la muerte de un ciudadano estadounidense en Ucrania. Nuestras más sinceras condolencias a la familia por su pérdida", ha indicado un portavoz del Departamento de Esatdo consultado por la agencia de noticias rusa TASS.

Padre denuncia que su hijo fue torturado en prisión

El padre de Lira, llamado también Gonzalo Lira, ha denunciado que su hijo fue detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en mayo de 2023 en la ciudad de Járkov y acusado de "producir y difundir materiales que justificaban la agresión armada" de Rusia. Ahora ha fallecido en un hospital ucraniano.

El informador habría fallecido tras ser torturado en una prisión ucraniana y no recibir la atención médica necesaria, según ha denunciado su padre en una carta publicada en redes sociales por el periodista Alex Rubinstein. "No puedo aceptar la forma en que ha muerto mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante ocho meses y once días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo", ha apuntado en una carta manuscrita publicada por Rubinstein en X.

"La responsabilidad de esta tragedia es del dictador (Volodimir) Zelenski con la concurrencia de un presidente estadounidense senil, Joe Biden", añade el padre del periodista en la misiva.

Quién era Gonzalo Lira, el periodista muerto en Ucrania

Rubinstein ha resaltado que el padre de Lira llevaba semanas intentando garantizar la asistencia médica que necesitaba su hijo y ha recordado la nota escrita de Lira que recibió el 4 de enero en la que explicaba que tenía "doble neumonía en ambos pulmones, neumotórax y un grave caso de edema".

"Todo esto empenzó a mediados de octubre, pero fue ignorado por la prisión. Admitieron que padecía neumonía el 22 de diciembre. Voy a someterme a una intervención para reducir la presión del edema en mis pulmones porque estoy casi sin aliento hasta el punto de que me desmayo tras una actividad física mínima o después de hablar apenas dos minutos", relataba Lira en el escrito.

El periodista estadounidense Tucker Carlson se ha hecho eco también de las denuncias del padre de Lira y ha resaltado que la diplomacia estadounidense "claramente apoyaba su encarcelamiento y torturas".

El SBU ha informado de que Lira fue detenido y puesto en libertad tras pagar una fianza y de que intentó huir del país con una motocicleta a través de la frontera con Hungría. El propio Lira indicó el pasado 1 de agosto en su cuenta en X que intentaría salir de Ucrania y pedir asilo político en Hungría. "O cruzo la frontera y estoy a salvo o el régimen de Kiev me desaparecerá", advirtió.

"Mi delito fue hacer vídeos críticos con Occidente y su régimen títere de Kiev y cómo están destruyendo Ucrania", publicó Lira en su cuenta en X, donde asegura que fue torturado por sus compañeros de celda por orden de los guardias de la cárcel de Sizo.

La diputada chilena Nathalie Castillo (PC) y el Colegio de Periodistas de Chile habían requerido un oficio con fecha 25 de mayo información al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación de Lira. El Ministerio confirmó su detención, así como "la naturaleza crítica de sus publicaciones por redes sociales sobre el gobierno ucraniano" que "lo expusieron a un grave riesgo". La propia Castillo ha lamentado la muerte de Lira en X.

Con información de Europa Press