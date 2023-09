Agosto fue el segundo mes más caluroso de la historia: ONU

La Tierra ha atravesado el verano más caluroso registrado en el hemisferio norte, con agosto de récord que coronó una temporada de temperaturas brutales y letales, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

El mes pasado no fue solo el agosto más cálido jamás registrado por los científicos con equipos modernos, sino que fue también el segundo mes más caluroso de la historia, solo por detrás de julio de 2023, anunciaron la OMM y el servicio climático europeo Copernicus.

Las altas temperaturas y el clima seco favorecieron a los incendios forestales. Foto: AFP

"La estación junio-julio-agosto 2023 fue por mucho la más cálida jamás registrada en el mundo, con una temperatura media mundial de 16.77 °C", afirmó Copernicus.

Agosto fue casi 1.5 grados Celsius más cálido que el promedio preindustrial, que es el umbral de calentamiento que el mundo está tratando de no superar. Pero esos 1.5 grados C son a lo largo de las décadas, no de un mes, por lo que los científicos no consideran que haberlos superado brevemente sea significativo.

Temperaturas superiores a los 40 grados se padecieron en distintas ciudades. Foto: AFP

La temperatura de los océanos, que ocupan más del 70 por ciento de la superficie terrestre, fue la más elevada registrada nunca, con casi 21º C y se han batido marcas de temperaturas elevadas durante tres meses consecutivos, apuntaron la OMM y Copernicus.

Este julio fue el mes más cálido jamás registrado, y agosto el segundo, precisó Copernicus. Y en los ocho primeros meses del año, la temperatura media del planeta está solo a 0.01 °C por detrás de 2016, el año más caluroso jamás registrado.

El aumento de temperaturas también favoreció a las sequías. Foto: AFP

“La canícula del verano no solo ladra, sino que muerde. El colapso climático ha comenzado”, dijo el secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en un comunicado.

Este récord pronto caerá, teniendo en cuenta las previsiones y el regreso en el océano Pacífico del fenómeno climático de El Niño, que conllevará más calentamiento.