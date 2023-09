Inaudito, la humanidad encuentra polvo de estrellas en la Tierra, el material más antiguo con 7 mil millones de años: FOTO

La Tierra tiene vestigios históricos de millones de años, pues recordemos que se formó por la colisión y fusión de fragmentos de rocas más pequeñas. El nuestro es el mayor de los planetas interiores y se creó como todos los planetas restantes del Sistema Solar, hace aproximadamente 4.6 miles de millones de años.

Desde entonces, la Tierra ha alojado miles de vestigios del tiempo, pero sin duda algunos de los hallazgos de mayor antigüedad tiene que ver con elementos no gestados en la propia Tierra, como huesos de dinosaurios o de seres vivos, sino que estos provienen de más allá de la estratosfera, es decir del espacio exterior.

El universo guarda tesoros y misterios que siguen siendo explorados por la humanidad. Foto: Freepik

La humanidad encuentra polvo de estrellas en la Tierra

Se sabe que desde que el planeta Tierra nació, ha sido visitado por miles de asteroides y cometas, los cuales llegan a nuestra superficie debido a que tienen órbitas en el espacio que pueden llevarlos a cruzar la órbita de la Tierra. Cuando uno de estos objetos se cruza con la órbita terrestre, existe la posibilidad de que colisione o se acerque lo suficiente como para que la gravedad de la Tierra lo atraiga.

Si el objeto sobrevive a la intensa fricción y la presión atmosférica, y no se desintegra por completo en la atmósfera, llega a la superficie de la Tierra. A este fragmento que llega a la superficie se le llama "meteorito" y es precisamente en uno de estos en el que ahora la humanidad ha encontrado polvo de estrellas.

El polvo de estrellas influye en la formación de nuevos planetas y estrellas. Foto: Freepik

Hace 50 años un meteorito se estrelló en Australia, mismo que luego traía en su interior el material más antiguo que jamás ha llegado a la Tierra. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences dio a conocer que este es quizá el meteorito llamado Murchisom es el más especial jamás analizado en la tierra, pues en su interior tenía granos de polvo de estrellas con antigüedad mayor incluso que la del Sol.

Los investigadores del Field Museum, la Universidad de Chicago, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich, por sus siglas en alemán) y otras universidades comprobaron que el polvo de estrellas que se formó hace 5 a 7 mil millones de años, el material sólido más antiguo que se haya encontrado en la Tierra.

Un trozo del meteorito Murchison, el cual ha sido dividido en varias partes,en donde se encuentra el polvo de estrellas. Foto: Wikipedia

¿Qué es el polvo estelar?

El "polvo estelar" se refiere a pequeñas partículas microscópicas de materia sólida que existen en el espacio interesante y que están compuestas por una variedad de elementos y compuestos químicos. Estas partículas son minúsculas y pueden variar en tamaño, desde fracciones de micrómetros hasta algunos micrómetros de diámetro.

El término "polvo estelar" se utiliza porque estas partículas a menudo se originan en procesos relacionados con las estrellas. Por ejemplo, cuando una estrella llega al final de su ciclo de vida y explota en una supernova, expulsa sus capas exteriores al espacio interesante, incluyendo material en forma de polvo. Este polvo puede mezclarse con el medio interesante y participar en la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios.

