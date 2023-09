¿Huesos de soldado ruso?, esto se sabe del supuesto nuevo juguete de Halloween en Ucrania

"Huesos de soldado ruso" así es como se llama un nuevo juguete infantil que presuntamente está empezando a venderse en los supermercados de Ucrania rumbo a las celebraciones de Halloween. En un video que circula tanto en medios de comunicación como en redes sociales, se alcanza a ver cómo una mujer encuentra el artefacto en una tienda y se sorprende con su contenido ya que se trata de una bolsa de plástico con posibles imitaciones de huesos humanos.

La posible circulación de este juguete para niños ocurre en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania que después de más de año y medio de haber comenzado, todavía no llega a su fin. De hecho, aunque el reporte de las cifras varía, se calcula que hasta agosto de 2023, había alrededor de 70, 000 personas muertas y 120, 000 heridas, de acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por el medio The New York Times.

El nuevo juguete desata críticas en redes sociales

Tras la circulación del video, el supuesto juguete causó gran indignación en redes sociales. Desde sus cuentas de la plataforma X, distintas personas criticaron la existencia de un artefacto de este tipo en medio del conflicto mundial que ha dejado a miles de personas sin vida. En este sentido, advirtieron que nada justificará la inclusión de las niñas y niños en problemáticas que se están desarrollando a nivel internacional.

Con comentarios como "Lo que genera la guerra", "el odio llevado al extremo" o "es una manera vil de adoctrinar a los niños para la guerra y el odio", las y los usuarios expresaron su desacuerdo con la venta de este producto. Incluso, argumentaron que algo como esto no debería ser aceptado por ninguno de los dos países que tras más de un año y medio continúan en guerra.

Los estragos de la guerra entre Rusia y Ucrania

La supuesta venta de este juguete pone nuevamente en la conversación los estragos que el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha provocado. De hecho, según la organización Amnistía Internacional, esta invasión trajo consigo toda una serie de violaciones a Derechos Humanos, una crisis humanitaria y un desplazamiento forzado que han hecho de este evento una de las mayores "catástrofes de este tipo en la historia reciente de Europa".

En distintas partes del mundo ha habido manifestaciones para que se le ponga fin al conflicto. Foto: Cuartoscuro.

Amnistía Internacional ha calificado este conflicto como "el peor desde la Segunda Guerra Mundial". Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha reportado al menos ocho millones de personas ucranianas refugiadas en alguna parte de Europa. Mientras tanto, existe un número significativo de menores de edad de los que se desconoce su paradero o bien, han sido trasladados de forma forzosa a territorio ruso.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: instante en que un misil ruso destruye un mercado en Ucrania y deja 16 muertos

¿“El Chef de Putin” no murió? Surge una teoría tras difundirse el supuesto video del accidente