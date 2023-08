Revelan la escalofriante forma como una doctora mató a sus 3 niñas por una rabieta: "Estaba tan fuera de control”

La doctora Lauren Dickason confesó que una rabieta la hizo decidir que era tiempo de matar a sus dos gemelas de dos años de edad y a su otra hija de seis. A casi un año de los asesinatos, la médica de ortopedia de 40 años de edad enfrenta el juicio y este miércoles fueron revelados los detalles de cómo cometió el crimen así como la razón que la llevó a hacerlo.

El psicólogo forense Ghazi Metoui rindió su declaración ante el Tribunal Superior de Christchurch en Nueva Zelanda, donde relató los detalles de los homicidios además de brindar evidencia del estado mental de la doctora Dickason. El psicólogo informó que la rabieta de la mujer la convenció así misma para cometer el crimen al considerar que sería “un final feliz” para toda la familia, informó el Daily Mail.

La doctora Dickason mató a sus tres hijas. Foto: Daily Mail

La mamá asesinó a sus hijas Maya y Karla de dos años y a su hermana mayor Liane de seis, en Parkside, un suburbio de Timaru en Nueva Zelanda. El padre de las niñas, Graham Dickason, un cirujano ortopédico, encontró la fatal escena con los cuerpos de sus tres hijas sin vida al regresar del trabajo por la noche.

La asesina extrañaba su antigua casa

Los vecinos se alertaron después de que el cirujano comenzara a gritar por la desgarradora escena "¿Esto realmente está sucediendo?", gritaba el devastado padre de familia según testigos. La familia recién se había mudado de Sudáfrica a la nación de Oceanía, situación que afectó a la doctora que además tenía un historial médico con problemas mentales.

En los días cuando Lauren Dickason extrañaba más haber salido de Sudáfrica, meditó sobre el tema acostada en su cama donde pasó horas "sintiendo náuseas e incapaz de moverse", describió Ghazi Metoui, quien agregó:

"’Sentí que mi mundo se estaba desmoronando’, dijo mientras tenía ‘pensamientos negativos’ sobre el futuro de su familia y no sabía cómo iba a seguir viviendo si sus problemas mentales le negaban la residencia familiar. ‘Estaba tan fuera de control tratando de averiguar en mi cabeza cómo volver a Sudáfrica’, dijo Dickason”, afirmó el psicólogo forense.

“Mis pensamientos estaban tan desordenados... Todo se estaba desmoronando”, dijo Dickason, citó el psicólogo.

Las gemelas y la niña mayor murieron al ser asfixiadas por su mamá. Foto: Daily Mail

La cruel forma como la doctora mató a sus hijas

La doctora aseguró que jamás quiso lastimar a sus hijas, pero no pudo contener la idea: “No quería lastimar a mis hijos, quería que estuvieran conmigo... Sentía que cometeríamos un gran error... del que era imposible salir... Me sentía impotente y sin esperanza”.

El día del asesinto, Graham Dickason salió a cenar con unos colegas, y cuando se fue, Karla, una de las gemelas, hizo una rabieta y comenzó a morder su ropa. En ese momento, la doctora dijo que tuvo una "visión de túnel" y decidió que no podía vivir un día más ya que todo estaba "totalmente fuera de control y terminado", dijo.

“Sentí que iba a explotar... Quería que todo terminara. Todo estaba fallando”, indicó la mujer quien después llevó a las niñas a un dormitorio para "contenerlas". Entonces puso ataduras de cables alrededor del cuello de cada una de las niñas para estrangularlas, pero al no conseguirlo, las asfixió con las sábanas. La declaración del psicólogo seguirá mañana para definir el caso.