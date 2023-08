VIDEO: máquina de gimnasio con 150 kilos cae en la espalda de un deportista, podría no volver a caminar

Un deportista fue golpeado por una máquina de pesas y el resultado fue catastrófico, pues ahora no puede sentir sus piernas y corre el riesgo de no volver a caminar, platicó su hermana a los medios locales. El incidente ocurrió en Brasil y la víctima fue identificada como Regilâneo da Silva Inácio de 42 años, quien fue embestido por una máquina que cargaba 150 kilogramos de peso, aunque de manera inmediata se le brindaron los primeros auxilios y fue trasladado al hospital, permanece en un estado grave a pesar de esta consiente, confirmó su familiar.

Una máquina de 150 kilogramos de peso cayó en la espalda del hombre

El incidente se reportó el pasado viernes 04 de agosto dentro de un gimnasio del municipio de Juazeiro do Norte del estado de Ceará en Brasil, sin embargo, el pasar de los días no resulta benéfico para Regilâneo da Silva Inácio de 42 años y su estado de salud, pues a la fecha no puede sentir sus piernas y corre el riesgo de no caminar más, aseguró la hermana del deportista en entrevista con el medio local g1.

Al hombre de 42 años le cayeron 150 kilogramos en su espalda FOTO: Captura de video de redes sociales

El deportista fue golpeado con una máquina llamada "hack squat", la cual se usa para hacer sentadillas convencionales, sin embargo, al estar mal anclada esta cayó justo en el respaldo de descanso, donde Regilâneo da Silva Inácio reposaba para iniciar sus repeticiones en dicho aparato.

La hermana, llamada Maria das Dores da Silva Inácio, detalló que el atleta se encuentra estable y consciente, pero que el panorama es serio, porque la máquina llevaba una carga de 150 kilogramos.

“Estamos esperando un milagro”, exclamó.

El daño fue extremo, aseguró el neurocirujano que lo operará, pero desconocen si podrá volver a caminar. FOTO: Captura de video de redes sociales

Asimismo compartió que su hermano ya puede sentir los brazos y ahora se someterá a una cirugía para aliviar el dolor, sin embargo aún no está claro si con la intervención podrá volver a caminar, dado que el margen de probabilidad es de solo el uno por ciento. Por su parte, el neurocirujano José Correia Junior (quien operará a Regilâneo da Silva Inácio) detalló que el deportista tiene una lesión severa debido a que las neuronas fueron dañadas significativamente.

La cirugía implica la necesidad de fijación y retorno a la estabilidad, pero hay ausencia de movimiento y funciones vitales de la pelvis. Asimismo, el especialista comentó que las posibilidades de que el paciente vuelva a caminar dependen mucho del grado de la lesión que hasta el momento desconocen.

El gimnasio donde entrenaba el deportista aseguró que la máquina era relativamente nueva, pues solo tenía 60 días de uso. FOTO: Captura de video de redes sociales

“Depende mucho del grado de la lesión en un principio, del nivel de retorno de las funciones anteriores. No hay componentes motores ni sensitivos, lamentablemente. Es la lesión más grave que hay desde el punto de vista del daño neurológico. la probabilidad es, estadísticamente, menos del uno por ciento del retorno de las funciones motoras y sensitivas", explicó el el neurocirujano José Correia Junior.

Por su parte, el gimnasio 220 FIT (donde entrenaba el hombre) detalló en un comunicado que la situación fue accidental y que el dispositivo en cuestión estaba en perfecto estado de funcionamiento, habiendo sido comprado hace menos de 60 días.

FOTO: Google Maps | 220 Fit Academia

