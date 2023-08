VIDEO: militar salva a una mujer que era agredida frente a las vías del tren por su expareja

Una mujer fue agredida por un hombre cuando estaban en el andén de una estación de tren en Argentina, pero gracias a la intervención de un militar que iba como uno más de los usuarios del transporte público, logró evitar que el violento episodio terminara en tragedia el cual quedó documentado en video por una de las cámaras de videovigilancia del lugar.

El ataque en contra de la mujer sucedió en la estación Querandí de la línea del Ferrocarril Belgrano Sur en Ciudad Evita en La Matanza, cuando el agresor quien fue identificado como la expareja sentimental de la víctima, tomó el bolso que la agredida había dejado en uno de los asientos de espera y lo tiró al piso.

La mujer se defendió de su ex. Foto: Captura de pantalla

Tiró el bolso de la mujer a las vías

Ante el reclamo de la mujer, su expareja fue a tirar el bolso hacia las vías del tren con una patada a pesar que la víctima le pidió que no lo hiciera por lo que lo empujó al ver la acción, hecho que hizo que el agresor cayera al suelo. Al levantarse quiso ir corriendo en dirección a su ex para agredirla.

En ese momento, el castrense quien portaba su uniforme se da cuenta de la agresión y evitó que el hombre se abalanzara directo contra la mujer, primero al tratar de frenarlo colocando su brazo frente a él, pero al no conseguirlo finalmente lo agarró de su mochila y posteriormente de su brazo izquierdo.

El militar evitó que pasara una tragedia en un tren en Argentina. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, a pesar de ya estar sometido, el agresor se aferró a ir por su ex que temerosa se dio la media vuelta y se alejó donde su ex fue parado por el soldado. Pero el agresor trató de zafarse del militar y forcejearon hasta que llegaron efectivos de la policía local. La ex pareja de la mujer quedó en el suelo del andén controlado por las autoridades.

El metraje grabado por el Ministerio de Transporte de Argentina fue compartido en las redes. En las imágenes se escucha el seguimiento que hicieron las autoridades sobre el caso: “Atento estación Querandí, comando llama con novedad… tenemos violencia de género en el andén ascendente”, indicaron y agregaron: