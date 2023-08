Hijo del actor Rodolfo Sancho hace duras confesiones tras descuartizar a un doctor: "Me tenía como rehén"

Daniel Sancho acudió acontra de un doctor y cirujano plástico de gran renombre llamado Edwin Arrieta de 44 años. Las primeras versiones indicaban que supuestamente eran novios, pero luego de la declaración del joven la policía para confesar el crimen en, se dio a conocer que supuestamente el doctor hacía todo por retenerlo, incluso llegó a lanzar duras amenazas. Lo describió como "Un secuestro".

Los hechos sucedieron mientras estaban de vacaciones en la isla Koh Phangan de Tailandia. El sujeto mató al doctor, lo descuartizó y lo tiró a la basura. Y en el depósito fue hallado por un trabajador en diferentes bolsas. A la par, Daniel Sancho confesaba el brutal crimen ante la policía local.

Por qué Daniel mató al cirujano Edwin Arrieta

De acuerdo con medios locales y agencias de información, el primer encuentro fue entre el joven, sus abogadas de oficio y agentes de la isla. Supuesta lo tenía como un rehén, lo describió como "una jaula de cristal. Supuestamente lo obligaba también a hacer cosas que jamás hubiera pensado, pero no agregó más

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho ante varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, de acuerdo con la agencia EFE.

Daniel dijo que fue engañado

Supuestamente estaba obsesionado con él, y lo engañó, pues le había hecho creer que harían algunos negocios juntos, lo que le vendría muy bien a las actividades comerciales de Daniel, pero realmente quería que se convirtieran en novios, y por es por ello que lo tenía pegado, sin oportunidad de hacer nada más.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló.