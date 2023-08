Niña de 12 años roba el carro de su papá con sus hermanos a bordo y termina en tragedia

Una niña de 12 años de edad aprovechó que su papá no estaba en casa para tomar las llaves de su carro para llevar de paseo a sus hermanos menores que ella; sin embargo, aquella aventura se convirtió en una tragedia familiar ya que los niños fueron víctimas de un fatal accidente automovilístico.

El incidente ocurrió en Villa Posse, un camino que está cerca de la autopista que conecta la ciudad con Villa María en Argentina. De acuerdo con el testimonio de los padres de la niña, su hija llevó a sus hermanos de 5, 6 y 11 años de edad para pasear en el automóvil de la familia, para aprovechar las lecciones de manejo que su padre le hizo y ponerlas en práctica.

La niña y sus hermanos se accidentaron en Viila Posse, Argentina. Foto: Google Maps

La niña robó el carro para llevar a sus hermanos de paseo

El padre de la niña la dejaba hacer recorridos cortos por la zona, pero siempre bajo su supervisión; no obstante, la menor decidió llevar a sus hermanos de paseo y su destino era llegar a las instalaciones del club Banfield de la Primera División del futbol de Argentina.

Cuando viajan sobre el Renault Sandero color negro, los cuatro hermanos no imaginaron que perderían el control de vehículo por lo que la niña de 12 años que iba al volante terminó chocando contra un poste de madera colocado en el camino, situación que dejó volcado el carro debido al fuerte impacto.

Muere la niña que robó el carro

El carro donde viajaban los niños quedó volcado. Foto: Clarín

Tras el fuerte accidente, los servicios de rescate llegaron al lugar del impacto para atender a los niños que presentaban lesiones; pero la que resultó gravemente herida fue la joven conductora que debido a ello no pudo resistir y murió en el nosocomio.

El resto de los hermanos aunque también resultaron heridos, no tuvieron mayores complicaciones por lo que su vida no corrió peligro y fueron dados de alta. Al respecto, el padre de los niños indicó que siempre reiteró principalmente a su hija que no usara el carro sin su supervisión, dijo citado por el medio local Cadena 3:

“El padre les dijo que no saque el auto, que lo espere para llevarlos él, pero sin su permiso lo agarró y terminó en tragedia”.

