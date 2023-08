Asesinó a su exnovia de 17 años pese a tener orden de restricción: “mía o de nadie”

El feminicidio de una joven de 17 años a manos de su exnovio de la misma edad, conmocionó este jueves a Uruguay, donde en lo que va del año se han registrado oficialmente 11 homicidios de mujeres por razones de género, el adolescente ya se encuentra detenido.

El cuerpo de Valentina Cancela Sarmoria fue hallado el miércoles por la tarde semienterrado en un médano en una playa de Punta del Este, el principal balneario del país, luego de que su exnovio confesara haberla matado y guiara a la policía hasta el lugar. Una extensa búsqueda se había desplegado en la zona luego de que la adolescente fuera reportada desaparecida. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a la pareja ingresar a la playa la tarde del martes, pero luego se lo vio regresar solo.

La búsqueda se realizó por varios días hasta que el joven confesó Foto: Facebook Aspen Punta 103.5 FM

Este jueves, el exnovio de Valentina, identificado con las iniciales S.G.R., fue imputado por el delito de homicidio muy especialmente agravado por feminicidio y fue internado en un centro de reclusión de menores hasta que se dicte la sentencia definitiva.

La acusación debe ser presentada en un plazo de 30 días. El fiscal a cargo del caso, Jorge Vaz, se encamina a pedir la pena máxima, que por ser menor de edad es de 10 años, informó a periodistas el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech.

"Tenía toda una vida por delante": madre de Valentina Cancela

Ambos terminaron su relación en febrero de este año e incluso el agresor tenía 3 denuncias por violencia de género, él no quería que ella saliera con nadie más, incluso en una entrevista televisiva, la madre dijo que no tenía palabras de consuelo y que no podía superar lo que sucedió con su pequeña además exige justicia en una entrevista con la cadena Telemundo y enfatizó que su hija "tenía toda una vida por delante".

"Él después que cometió toda esta atrocidad, le da para ir a su casa a dormir una siesta", comentó la madre de la joven.

Según la autopsia primaria, la causa de muerte sería asfixia, apuntó. Existen dos actuaciones policiales que hacen referencia a incidentes entre los jóvenes, una fuente policial dijo a AFP que "en el primer caso, la policía visualiza a los jóvenes en la vía pública, cuando ella agredía físicamente a su novio. En el segundo caso, es una denuncia de la madre de la joven".

No hubo más actuación judicial, ni se dispusieron medidas cautelares, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Bottero dijo que "probablemente allí el riesgo no estuvo correctamente valorado". Precisó que hasta el 30 de julio, este año el Ministerio del Interior recibió 24 mil 473 denuncias por episodios de violencia doméstica y tiene registrados 11 homicidios con agravante de feminicidio. Bottero dijo que esta cifra se ubica dentro del promedio histórico de 25 feminicidios anuales en Uruguay.

La muerte de Cancela se produjo días después de que una mujer de 23 años fuera secuestrada y falleciera en un choque en la ruta provocado por su expareja, un expolicía de 29 años que terminó imputado por feminicidio, entre varios delitos más. Uruguay modificó en 2017 el Código Penal para introducir el feminicidio como agravante del homicidio en casos en que una mujer sea asesinada por motivos de género.

Con información de AFP

