Revelan un terrible secreto sobre el influencer descuartizado: “Te voy a arruinar la vida”

Un nuevo dato sobre el caso del asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba salió a la luz con la revelación de una llamada telefónica, ante ese escenario la línea de investigación que indaga la policía en relación a un posible ajuste de cuentas toma mayor fuerza, días después que surgieron mensajes amenazantes que le hicieron al influencer.

En esta ocasión, el empresario pasó de recibir las amenazas para ahora ser el protagonista de una fuerte discusión que tuvo con uno de sus amigos identificado como Nahuel Vargas. El hombre fue una de las dos últimas personas que lo vio con vida el mismo día que desapareció para luego ser encontrado dentro de una maleta.

El empresario argentino tenía deudas millonarias. Foto: Archivo

El mensaje que Pérez Algaba dijo a su amigo fue: “¿Qué haces, Nahuelito? Divertite ¿eh? Divertite mucho que cuando vuelva te vas a tener que ir a vivir al country de Gustavo Iglesias. Con él, ahí. Los dos. Porque a vos te voy a buscar por cielo y tierra”, dijo el empresario de autos de alta gama.

Durante el fragmento de la llamada que fue compartida por TN, “Lechuga” Pérez citó al integrante de la barra de Boca Juniors que lo amenazó. Pero el empresario siguió con las amenazas contra Vargas a quien le advirtió con mostrar los mensajes que tenía guardados en su celular para demostrar que iba a vender “merca”.

“Todo eso lo tengo todo guardado. Y mil cosas más tengo de vos. Te voy a arruinar la vida, pedazo de loro. Te haces el vivo. Me traicionaste, traidor. Me vas a pagar cada peso que me debés, hijo de remil p****”: “Lechuga” Pérez.