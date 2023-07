Indignante: niño salió a comprar el pan y le dispararon para robarle su celular

Un menor, de 13 años de edad, fue herido de gravedad tras ser víctima de un violento asalto en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con familiares, el pequeño había salido a comprar pan cuando fue interceptado por un delincuente en la ciudad de Tortuguitas. Aparentemente, el niño no se resistió al robo, pero aún así los criminales dispararon en su contra, dejándolo gravemente herido.

Las autoridades informaron que el crimen ocurrió muy cerca de la vivienda de la víctima, exactamente en la esquina. Testigos de lo ocurrido aseguraron que los delincuentes despojaron al menor de su celular y, pese a que no puso resistencia, fue baleado por al menos dos criminales. Luego de los hechos, el niño fue llevado, de emergencia, a un hospital local, donde permanece en el área de cuidados intensivos.

El menor permanece en cuidados intensivos. Foto: pixabay.

Niño fue baleado por un celular usado

El momento del asalto quedó registrado en video, mismo que tienen las autoridades bajo su control. Por su parte, la madre del menor explicó que el celular que llevaba el niño no era nuevo, pero era la herramienta con la cual generalmente hacían sus pagos porque prefieren no manejar efectivo. “Tiene un celular viejito que no debe valer ni cinco mil pesos, nada, roto, destrozado”, dijo la mujer, quien agregó que el dispositivo móvil quedó al lado del cuerpo de su hijo.

Ante medios locales, la madre del menor aseguró que su hijo se encuentra en estado grave, ya que las balas dañaron órganos vitales. Añadió que el pequeño permanece internado en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete. “Dylan está en estado crítico. La verdad que la está peleando, la está luchando como un guerrero que es. (...) La bala pegó en el hígado, hizo un desastre literalmente; pero bueno, nos dieron una palabra de aliento", dijo la mujer.

Los ladrones atacaron al menor por un celular. Foto: especial.

¿Quién es Dylan, el niño atacado a balazos durante un asalto?

De acuerdo con su madre, Dylan es el cuarto de siete hijos y es muy conocido en el barrio donde ocurrió el brutal crimen. "Él juega a la pelota sábados y domingos (...). Mis hijos son un amor de persona, son nenes que no andan en la calle (...), solamente a comprar el pan o cosas para la casa. La verdad es que todavía no lo puedo creer”, detalló la madre de la víctima.

Además, el niño es miembro del equipo de Sociedad Fomento Iparraguirre de Grand Bourg. El club también se ha pronunciado sobre lo ocurrido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares de Dylan. "Desde nuestra institución nos solidarizamos con la familia de Dylan (jugador de la categoría 10), quien fue víctima de un hecho de inseguridad esta mañana. Desde aquí nos unimos al pedido de las padres (...) en que no sigan viralizando las imágenes y videos del niño. Enviemos nuestra más cálida muestra de afecto a una familia que en este momento lo necesita. Pronta recuperación”, se lee en un comunicado.

Uno de los involucrados ya fue detenido. Foto: especial.

Hasta ahora, medios locales informan que uno de los sospechoso ya fue capturado, gracias al registro de las cámaras de vigilancia, pero las autoridades no han corroborado la información. Se espera que en los próximos días, la policía realice una rueda de prensa para dar a conocer los avances del caso.