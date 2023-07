VIDEO: captan el modus operandi de un pedófilo en Brasil, trasladaba a su víctima en una maleta

Este sábado se dio a conocer un video que ha causado bastante indignación sobre un hecho de abuso y agresión en contra de una menor de edad ocurrido en Brasil. Se trata de la secuencia de imágenes en donde se puede ver a un hombre de 42 años identificado como Daniel Bittar, secuestrando a una niña de 12 años para abusar de ella.

El indignante caso del pedófilo de Brasil

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio a las 14:11 horas de acuerdo con el metraje, en él se puede ver a Bittar, quien es técnico informático, llegar a un estacionamiento en una calle de Luziânia, Brasil, pero lo inquietante es que lleva consigo lo que parece ser una maleta cubierta con una especie de tela.

El presunto responsable tiene 42 años. | FOTO: Instagram @d.m.bittar

De acuerdo con medios brasileños, las cámaras de vigilancia corresponden al edificio en el que vive el presunto pedófilo, ubicado en el vecindario de Asa Norte. Daniel traslada la maleta con dificultad por los pasillos del edificio y las escaleras, hasta llegar a la entrada de su departamento en donde cometió actos atroces en contra de la menor de edad durante el tiempo que estuvo en la vivienda.

El modus operandi con el que perpetraron el secuestro

El crimen no fue realizado únicamente por Daniel Bittar, sino también por su novia identificada como Gesielly Souza Vieira de 22 años y es que desde el lunes 26 de junio, al presunto agresor se le vio colocando la maleta al interior de su vehículo, esto gracias a las imágenes obtenidas a través de la cámara de vigilancia.

De acuerdo con la policía, la pareja había pasado tres días inspeccionando una escuela en busca de una víctima, medios locales refirieron que tenían en mente a otra niña de 13 años, pero el 28 de junio cambiaron de opinión y decidieron secuestrar a la niña de 12 años. En una calle aledaña se acercaron a ella, Daniel la secuestró y su novia se encargó de meterla en el automóvil.

La joven víctima fue encerrada en una maleta. | FOTO: Policía Militar de Brasil

Una vez dentro del vehículo, le colocaron un paño con cloroformo en el rostro para que quedara inconsciente mientras la amenazaban con un cuchillo. Luego le esposaron las piernas, la metieron en la maleta y la cerraron, la guardaron en la cajuela y se dirigieron a una zona boscosa en donde se deshicieron de su celular.

Daniel y su novia huyeron en una camioneta negra. | FOTO: Captura de pantalla

El lamentable hallazgo con vida de la niña

La niña fue encontrada más tarde, pues medios locales refirieron que sus familiares comenzaron una intensa búsqueda en coordinación con las autoridades en cuanto desconocieron su paradero. La menor de edad fue localizada dentro del departamento llena de moretones y quemaduras químicas, además de que estaba esposada a la cama, según refirió la policía local.

El reconocimiento del Instituto Médico-Legal (IML) certificó que hubo un delito sexual, además de describir una serie de quemaduras, algunas graves en el cuerpo de la niña, probablemente causadas por cloroformo, que pudieron haber sido causadas por una mezcla con otra sustancia.

La policía encontró diversos objetos como dispositivos de descargas eléctricas. | FOTO: Policía Militar de Brasil

“La víctima afirmó que Bittar tocó sus partes íntimas y que la obligaron a tocar sus genitales. La niña dijo que él la amenazaba todo el tiempo y decía que sería su esclava sexual. También grabó los abusos cometidos contra la estudiante y se los envió a su novia. La víctima nos dijo que mencionó el nombre de Geisy en el teléfono" refirió el detective Joao Guilherme Medeiros.

Bitter compartía fotos en contra de la pedofilia en sus redes sociales

Cuando la policía enfrentó al sujeto, éste negó todo y dijo que la niña era su prima, pero luego terminó confesando el crimen y que incluso consideró realizarle una castración química, incluso la policía encontró un bote con gasolina, lo que llevó a las autoridades a sospechas que Bitter planeaba quemar el cuerpo de la menor luego de abusar de ella. En su departamento también se encontraron dispositivos de descargas eléctricas, cámaras, juguetes sexuales y material pornográfico.

Las imágenes que compartía en sus redes sociales eran en contra de la pedofilia. | FOTO: Instagram @d.m.bittar

En su cuenta de Instagram @d.m.bittar solía compartir fotografías de su vida como de su mascota y de él, pero lo que más ha llamado la atención es que publicó una imagen en contra de la pedofilia, la cual ya tiene más de 5 mil comentarios de usuarios reprobando su actuar, pues su cuenta aún se encuentra abierta.

Cabe destacar que el sujeto es padre de una niña y ha sido voluntario en hospitales infantiles, lo cual aparentemente era una forma de ocultar sus verdaderas intenciones con los menores de edad. Finalmente, Daniel Bitter fue detenido y con un aparente llanto se puede ver en el video del momento como intenta defenderse cuando le preguntan por que lo hizo: "No, ella solo está allí. Todavía no he hecho nada". El presunto pedófilo recibirá una condena de 30 años de prisión.

