VIDEO: papás golpean a un niño por gastar los ahorros de la familia en videojuegos

Un niño decidió que la mejor inversión de los ahorros de su familia era gastarlos en la compra de videojuegos, por lo que tomó parte del dinero familiar y fue hasta un establecimiento donde ofertan el entretenimiento para gastar el efectivo. Sin embargo, sus padres siguieron sus pasos y llegaron a confrontarlo en el lugar donde le dieron una paliza.

En un video que se hizo viral, se ve cuando los padres de familia llegan al lugar donde su hijo jugaba videojuegos, y de pronto el padre del menor comienza a golpearlo sin piedad. En medio de los reclamos de los padres y los gritos del dolor que sufría el niño asiático, el duro momento quedó grabado por otro usuario que estaba frente a ellos.

El enojado papá golpeó sin piedad a su hijo. Foto: Twitter

Pese a la difícil escena, se observa a uno de los “gamers” seguir jugando como si no pasara nada aunque muy cerca de él a su costado izquierdo, se desarrolla la paliza que el enojado hombre le brinda a su vástago. La madre del niño también participó en la agresión aunque se ve que solamente ayudó a someter al menor para que su padre lo castigue.

El papá del niño le dio una paliza

En los 45 segundos del metraje se escuchan los gritos de desesperación del niño. Cuando la mamá se dio cuenta que frente a ellos una persona los graba con su teléfono celular, el autor del video bajó el dispositivo por un momento, pero volvió a levantarlo para ahora ponerse de pie y seguir grabando la agresión de los padres a su hijo.

En ese momento, la mamá del niño se alejó un poco mientras el enfurecido padre tomó el teclado con el que el niño jugaba y con él empezó a estrellarlo en la cabeza de su hijo que seguía gritando desesperadamente. Instantes después, el papá tomó de uno de los pies al niño, lo cargó y lo puso boca abajo.

Los papás golpearon al niño en el negocio de videojuegos. Foto: Twitter

A pesar de que el niño suplicaba que pararan el castigo, seguía la agresión hasta que sus papás finalmente dejaron de golpearlo y lo sometieron al recostarlo al lado de la máquina donde el niños estaba. En las redes sociales, los internautas reaccionaron al video con comentarios como:

“Acabo de ver el video, no creo que se excedan, si se lo merece el niño, con una regañada no entendera (sic) nada, lamentablemente las personas solo entienden a base de golpes. Ya sé que suena super funable y todo, pero aqui (sic) no se trata de educacion (sic), al niño se le hizo facil (sic), solo eso y tiene que entender que no puede hacer esas cosas. Ahora que si se lo gasta en droga entonces ahi (sic) si seria (sic) diferente y estariamos (sic) hablando de una mala educacion (sic) en toda la extension (sic) de la palabra”.

A lo anterior, otro tuitero dijo: “Yo no se que tipo de educación tuviste para decir una cosa así...a mi hijo Jamás le pegue, sin embargo, él sabe bien lo que tiene que hacer, porque se lo educó para RESPETAR, los límites personales, los asuntos ajenos, las elecciones personales”.

El video compartido contabiliza casi 53 mil reproducciones y ha sido comentado en más de 4 mil 600 ocasiones, el cual ha sido marcado con más de 14 mil 400 Me Gusta y retuiteado 2 mil veces.

