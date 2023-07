VIDEO: mujer se salva de ser atropellada por dos autos, ignoraron el semáforo en rojo

Una mujer se salvó de milagro de morir atropellada por dos vehículos en la ciudad de La Plata, en Argentina. Los hechos quedaron documentados gracias a cámaras de seguridad de la zona y rápidamente ganaron popularidad en redes sociales. En las imágenes se observa que la mujer cruzaba la calle, cuando dos autos se pasaron el semáforo rojo y se impactaron frente a ella.

En el clip viral se observa el momento exacto en el que un automóvil Peugeot y una camioneta Jeep se pasan un semáforo en rojo y se impactan a escasos centímetros de una mujer que cruzaba la calle. Tras el percance la camioneta terminó chocando fuertemente contra una unidad del transporte público, mientras que la mujer se quedó en shock por algunos minutos.

No hubo heridos por el accidente

De acuerdo con medios locales, hasta la zona del siniestro arribaron agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y una ambulancia. Paramédicos revisaron el estado de salud de los conductores, así como el de la mujer que estuvo a nada de ser atropellada. No obstante, ninguna persona presentaba lesiones, por lo que no fue necesario realizar traslados a hospitales de la zona.

En redes sociales, decenas de internautas arremetieron contra los conductores de ambos vehículos, asegurando que su “imprudencia” pudo haber ocasionado una tragedia. Las autoridades informaron que investigarán el suceso para deslindar de responsabilidades; ciudadanos piden que se refuercen los controles viales, ya que los conductores no respetan las señales viales.

La mujer cruzaba la calle cuando los autos chocaron. Foto: captura de pantalla.

De acuerdo con testigos, algunos transeúntes que pasaban por el lugar se acercaron a la escena para auxiliar a los involucrados. La mujer no sufrió lesiones, mientras que los conductores de ambas unidades terminaron con heridas leves. Sin embargo, la prensa local aseguró que ninguna persona fue llevada a un hospital por estos hechos.