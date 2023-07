Fue al médico por fuerte dolor de cabeza y le extirparon un gusano del tamaño de un lápiz

No es una falsedad cuando decimos que los hospitales son espacios donde la tristeza y soledad te sofocan, sin embargo, en ocasiones también son escenarios para historias de impacto relacionadas a los pacientes que acuden por un síntoma y al final son detectados por otro. Este martes 18 de julio se dio a conocer el caso de un hombre en Rusia que arribó al médico por un supuesto dolor de cabeza, pero la noticia que recibió lo dejó helado.

Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Novorossiysk, cuando el paciente fue atendido por especialistas que en un inicio lanzaron su primera hipótesis para explicar el bulto que presentaba en el ojo izquierdo. Se creía que era una infección por una picadura de mosquito.

Luego de ingresarlo a la sala de procedimientos, los médicos se llevaron una gran sorpresa. El hombre fue sometido a una cirugía maxilofacial y los galenos decidieron abrir un absceso. Durante la apertura se localizó un gusano delgado y blanco de aproximadamente 15 centímetros, del tamaño de un lápiz de madera.

Especialistas explican el padecimiento

Mediante un comunicado, el hospital ruso reveló que el gusano estaba asentado en el tejido debajo de la piel, cerca de la frente. En un inicio no se pudo detectar porque el animal no había provocado síntomas considerables ya que no había podido asentarse en el cuerpo del paciente.

"Lo que tenía el paciente es dirofilariasis, un padecimiento que transmiten los mosquitos. El insecto pica a la persona y en su probóscide quedan las larvas del parásito, que luego transmiten a los humanos", se lee en el documento.

El gusano que le quitaron al paciente medía 15 cm.

Foto: Pixabay

Los médicos señalaron que el hombre se encuentra en recuperación y siguiendo un tratamiento. Finalmente, se decidió exponer el insecto extraído en la sala de internos del departamento de maxilofacial.

En marzó cayó lluvia de gusanos en China

Los casos de gusanos al interior del cuerpo ocurren meses después de que en China se reportara una lluvia de insectos. En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia a ciudadanos caminar con paraguas para no ser alcanzados por tal fenómeno.

Hasta ahora, las autoridades no han esclarecido este insólito hecho, por lo que internautas han difundido una gran variedad de teorías al respecto. Finalmente, hay otra teoría, la cual sugiere que los insectos fueron arrastrados a causa de un torbellino de viento, el cual, al perder fuerza, fue que dejó caer estos gusanos del cielo, dando el aspecto de una imagen apocalíptica.