¡Sorpresa! Un hombre alquiló un Airbnb en Reino Unido y en realidad era un baño con una cama

Un hombre ganó popularidad en redes sociales luego de que visibilizó la estafa en la que cayó al viajar a Reino Unido. A través de una publicación en redes sociales, el internauta denunció que alquiló un alojamiento de Airbnb, pero al llegar a la vivienda descubrió que la habitación en realidad era un baño, por lo que arremetió contra las políticas de la empresa y su falta de regulación.

El usuario de Twitter identificado como David Holtz, quien aseguró ser un profesor adjunto de la Universidad de California en Berkeley, acusó que fue víctima de una estafa cuando alquiló un Airbnb en Reino Unido y terminó descubriendo que en realidad era un baño con una sola cama.

Foto: captura de pantalla.

La cama estaba al lado del retrete

"Esa sensación cuando llegas a tu Airbnb y te das cuenta de que todo el espacio no es más que un baño más o menos grande en el que el anfitrión ha puesto una cama", escribió en Twitter David Holtz, profesor adjunto de la Universidad de California en Berkeley. Aparentemente, Holtz había reservado una habitación para su viaje a Londres, pero no se percató de que la habitación era en realidad una mentira.

De acuerdo con el testimonio de Holtz, él no se dio cuenta de que algo iba mal cuando alquiló la habitación, pese a que no tenía reseñas. No obstante, al llegar a la vivienda, el hombre se percató de que la casa en realidad era un baño con una cama dentro. En las imágenes, se observa que la cama está situada a escasos centímetros del retrete. Mientras tanto, la ducha y el lavabo están de frente a la recamara.

La ducha y el lavado estaban frente a la recamara. Foto: captura de pantalla.

Airbnb se posiciona por habitación en un baño

Luego de su queja, la cuenta oficial de la empresa se acercó al profesor y le dejó un comentario en sus redes sociales. “Hola, David. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Por favor, envíanos un DM con la dirección de correo electrónico conectada a tu cuenta de Airbnb, para que podamos echar un vistazo más de cerca", se lee en el mensaje de la compañía.

Por su parte, Holtz respondió a la publicación: "Ya he hablado con el servicio de atención al cliente varias veces y todos los defensores del servicio de atención al cliente con los que he interactuado no han tenido ningún interés en ayudar a resolver el problema. ¿Puedo esperar un resultado diferente esta vez?".

Airbnb dejó un comentario en la publicación del docente. Foto: captura de pantalla.

Por su parte, miles de internautas tomaron la situación con humor y consideraron divertido que Holtz durmiera al lado de un inodoro. La historia terminó con Holtz asegurando que tuvo que dormir dos noches en el lugar.