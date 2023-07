El día cuando un cotorro narco fue arrestado por advertir un terrible peligro

Un cotorro se convirtió en uno de los principales obstáculos de la policía ya que era uno de los informantes de un grupo del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas ilícitas en Brasil. Todo estaba preparado para que las fuerzas especiales de la policía llevara a cabo una redada para desarticular a la banda de narcos.

El objetivo eran dos narcotraficantes a quienes habían investigado por varios meses ya que operaban como traficantes de crack en Vila Irma Dulce, un barrio ubicado en el noreste de Brasil. Sin embargo, los uniformados jamás imaginaron que el ave fuera un inconveniente para el éxito en la redada ya que había sido entrenada para actuar como un “halcón”.

Un cotorro fue entrenado por el narco en Brasil. Foto: Archivo

"¡Mamá, policía!

Cuando el cotorro detectó a los policías recordó su entrenamiento y comenzó a repetir casi sin parar en portugués: "¡Mamá, policía! ¡Mamá, policía!". Los gritos del ave alertaron a los dos narcotraficantes que rápidamente emprendieron su escape para evitar ser arrestados por las autoridades locales, informó The Guardian.

Uno de los policías que participó en el operativo para dar un golpe al narco y capturar a los capos aseguró que el cotorro estuvo muy bien preparado "Deben haberlo entrenado para esto… Tan pronto como la policía se acercó, el ave comenzó a gritar".

Pero a pesar de la advertencia que hizo el cotorro entrenado, los narcotraficantes no pudieron escapar de la policía que indicó que aún sin el elemento sorpresa que preparaban, dio tiempo a los criminales de evadir a la justicia, ya que al ser arrestados los encontraron con varios paquetes de crack que preparaban y empaquetaban para ser comercializados.

El cotorro no volvió hablar con la policía. Foto: Vice

El ave jamás volvió a “hablar”

Los policías detuvieron a un hombre y a un menor de edad en posesión de los narcóticos, quienes enfrentaron un proceso por tráfico de drogas. Mientras que el emplumado que los había advertido también fue llevado por los uniformados y trasladado a la estación de policía.

Durante el tiempo que fue trasladado, el ave mantuvo el pico cerrado y no volvió a hacer ningún sonido que asemejara con alguna palabra. Un veterinario identificado como Alexandre Clark indicó que no pudo conseguir que el cotorro lograr decir la frase con la que advirtió a sus dueños narcos, incluso ya no hizo ningún sonido más en voz alta, por lo que quedó a disposición de las autoridades.

RM