Cachan a pareja en pleno acto de intimidad en cabina del cablebús

Una pareja vivió un momento sumamente incómodo después de que se difundieran las imágenes de lo que hicieron al interior de una cabina del Cablebús en el que viajaban. Hecho que quedó evidenciado en un video de aproximadamente cinco minutos de duración que fue captado por las cámaras de vigilancia y de inmediato comenzó a circular en redes sociales.

La pareja fue captada teniendo intimidad en el transporte público

La escena ocurrió en Ecuador, específicamente en la Aerovía de Guayaquil, lo que en México se le conoce como Cablebús, que es un sistema de transporte público aerosuspendido que conecta a la mencionada ciudad con la de Durán. Fue el martes 11 de julio cuando una pareja fue captada teniendo relaciones sexuales al interior de la unidad en la que viajaban.

Los hechos se registraron al interior de la cabina. FOTO: Twitter @radiocentroec

Y es que la mujer y el hombre se encontraban completamente solos, lo cual usaron a su favor y tuvieron intimidad durante su viaje, sin pensar en las cámaras de vigilancia que se encuentran al interior de cada cabina. Por lo que más adelante, a través de las bocinas instaladas al interior se les dio el siguiente aviso: "Señores usuarios de la cabina 117, les recuerdo que están siendo monitoreados por las cámaras de seguridad, en la siguiente estación serán desembarcados por personal de seguridad".

¿Habrá sanciones para quienes filtraron el video?

A través de un comunicado emitido por Aerovía Guayaquil, se dio a conocer la postura de la empresa responsable sobre lo ocurrido con dos de sus usuarios: "El consorcio Aerosuspendido Guayaquil, operador del Sistema de Transporte Aerovía, rechaza rotundamente que en nuestras instalaciones se hayan realizado actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres".

Sin embargo, dieron a conocer que además de rechazar tales actos cometidos por una pareja dentro de la cabina, las consecuencias para quien difundió el video que circuló de forma masiva: "Como responsables de la operación del sistema, de manera inmediata se activaron todos los protocolos internos y se tomaron las medidas administrativas contra el personal involucrado, que ya no forma parte del consorcio a raíz del incidente."

Este miércoles se anunciaron las medidas tras los hechos ocurridos en pleno viaje. FOTO: FB Aerovía Guayaquil

Finalmente, refirieron que esto se trató de un hecho aislado y que no debe afectar la operación comercial de este medio de transporte. Por otro lado, cable aclarar que en Ecuador no existen leyes que castiguen penalmente tener relaciones sexuales en espacios públicos, pues no se le considera un delito, aunque cada municipio puede multar a quienes realicen este tipo de actos.

Por su parte, en el reglamento de la empresa Aerovía se específica que sus usuarios dan consentimiento para ser grabados, sin embargo, estos clips no deberán ser difundidos, pues esta medida se realiza por la seguridad de ellos mismos, por lo que el operador, quien tiene acceso a las imágenes deberá de ser respetuoso con su uso.

