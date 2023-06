Se acabó: Greta Thunberg dejará de participar en sus huelgas por el clima por esta razón

Con la edición 251 de sus “huelgas por el planeta”, la activista ambientalista Greta Thunberg dejará de participar en esta iniciativa, la cual realizaba en la escuela secundaria desde el año 2018.

La razón es simple: la activista de 20 años de edad terminó su educación secundaria, por lo que ya no podrá participar de estas huelgas, debido a que son actividades que forman parte del programa de su ahora exescuela.

“Huelga escolar, semana 251. Hoy me gradué de la escuela, lo cual significa que no me será posible seguir haciendo huelgas escolares por el clima. Entonces, es la última huelga escolar para mí, así que supongo que debo escribir algo hoy”, señaló la activista en su cuenta de Twitter.

Thunberg realizó un breve recuento de su campaña, que inició hace cinco años con una actividad escolar con la que se buscaba concientizar a las personas sobre el calentamiento global y la necesidad de cambios radicales para mejorar las condiciones del planeta.

“Cuando comencé a hacer huelgas en 2018, no me habría imaginado que eso desembocara en algo. Después de hacer huelga todos los días durante tres semanas, éramos un pequeño grupo de niños quienes decidimos seguirlo haciendo cada viernes. Y lo hicimos, así es como Viernes por el futuro se formó.

“Algunas personas más se sumaron, y de pronto se convirtió en un movimiento global cada día. Durante 2019, millones de jóvenes hicimos huelgas escolares por el clima, llenando las calles en más de 180 países. Cuando comenzó la pandemia, debimos encontrar nuevas formas para protestar”, recordó.

Greta Thunberg concluyó sus estudios secundarios. Foto: Twitter

La figura de la pequeña joven sueca ha generado debate en torno a ella. Férrea opositora de Donald Trump, no se suele quedar callada en redes sociales a la hora de defender sus puntos de vista ante prácticamente cualquier persona.

Sin embargo, sus opiniones recientes sobre la conveniencia de la energía nuclear para abatir el uso de combustibles fósil o incluso la acusación contra sus padres, a quienes se señala que abusan de su fama, ha puesto algunas sombras en contra de ella.

“Seguimos aquí y no estamos planeando irnos a ninguna parte. Ha cambiado mucho desde que comenzamos, y todavía queda mucho por hacer. Nos seguimos moviendo en la dirección equivocada, aquellos quienes están en el poder siguen teniendo permitido sacrificar a gente marginalizada y afectada y al planeta en nombre de la ambición, los beneficios y el crecimiento económico”, destacó.

Por último, Thunberg señaló que, a pesar de no poder seguir protestando en su escuela, continuará haciendo activismo por el medio ambiente.

“Quienes podemos hablar tenemos la responsabilidad de seguirlo haciendo. Para cambiarlo todo, necesitamos a todos. Seguiré protestando los viernes, aunque técnicamente no será ‘huelga escolar’. Simplemente, no tenemos otra opción más que hacer todo lo que podemos. La pelea acaba de empezar”, concluyó.