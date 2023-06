Insólito: cámara corporal de la policía registra el "aterrizaje forzoso" de un presunto OVNI

El pasado 30 de abril una cámara corporal del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas capturó a un sospechoso "objeto volador no identificado", más conocido como OVNI. Las imágenes nos muestran la extraña luz azul volando por el cielo nocturno, y previo a esto, uno de los residentes llamó a las autoridades para informar de algo "100 por ciento no humano" que sobrevolaba su propiedad, al menos así lo informó el canal de televisión local 8 News Now, en español "Noticias ahora".

El extraño objeto iluminó el cielo nocturno de Las Vegas

La cámara corporal del oficial captó al objeto volador alrededor de las 23:50 horas el pasado 30 de abril del año en curso, y según la Sociedad Americana de Meteoros (conocida en inglés como American Meteor Society), su destello se vio hasta Utah y California. Luego de esto, pasaron exactamente 39 minutos para que otro hombre que vive a casi 130 kilómetros del Área 51, hizo una escalofriante llamada al 911 y dijo que había dos entidades desconocidas en su patio trasero después de que él y su familia vieron caer un objeto similar del cielo.

“Hay como una persona de más de dos metros al lado y otra está dentro de nosotros, y tiene ojos grandes y nos está mirando, y todavía está allí”, dijo el dueño de la propiedad al despacho de la policía, esto de acuerdo con el audio obtenido por el canal de televisión.

Más tarde un hombre que vive "cerca" del Área 51 reportó un ser extraño en los límites de su propiedad. FOTO: Captura de pantalla del video de "8 Noticias ahora"

"Nos parecen extraterrestres", afirmó el hombre

Detalló que los seres no identificados eran demasiado grandes, pues medían más entre dos y tres metros de alto, tenían "ojos y boca grandes", con un resplandor brillante. El sujeto aseguró que no eran humanos e inmediatamente movilizó a las autoridades.

"No son humanos. Son 100 por ciento no humanos.”, afirmó.

Las unidades que le confesaron al medio de comunicación estadounidense que estaban aterrorizadas por las circunstancias e incluso reveló el audio de sus cámaras corporales.

“Estoy tan nervioso en este momento”, aclaró un oficial. “Tengo mariposas, hermano, vi una estrella fugaz y ahora estas personas dicen que hay extraterrestres en su patio trasero”.

Después de que la policía habló con el hombre, otro elemento corroboró parte de la historia del testigo.

“No voy a ir a BS, chicos. Uno de mis compañeros dijo que también vio caer algo del cielo”, detalló el oficial.

Las propias autoridades dijeron estar sumamente conmocionadas por el suceso. FOTO: Captura de pantalla del video de "8 Noticias ahora"

Asimismo, luego de que los primeros elementos de seguridad respondieran al llamado y buscaran al objeto no identificado en el área, entrevistaron a otros testigos, pero no se obtuvo nueva información. La policía siguió investigando la propiedad durante días después del supuesto incidente paranormal, pero desde entonces el departamento cerró el caso, esto según 8 News Now.

Las extrañas circunstancias se producen inmediatamente después de que un veterano de la Fuerza Aérea y un oficial de inteligencia afirmaran que el gobierno de los Estados Unidos ha estado recolectando naves extraterrestres intactas como parte de una operación encubierta de recuperación de ovnis de un año de duración. A la par, la Agencia Espacial del país norteamericano (NASA), llevó a cabo la primera reunión pública de un panel dedicado a estudiar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UPA, por sus siglas anglosajonas).

Aseguraron que el enfoque de la sesión pública —de cuatro horas del pasado miércoles en la sede de la agencia en Washington— fue realizar "deliberaciones finales" antes de que el equipo publique un informe, que según el presidente del panel, David Spergel, está previsto que se publique a fines de julio.