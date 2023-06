Ron Desantis: ¿EU tiene una promesa demócrata?

Desde las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos se esperaba su candidatura, ya que los republicanos no obtuvieron los resultados deseados a nivel nacional, donde se deseaban que tuvieran un gran éxito, y muchos culparon a Trump y voltearon a ver a DeSantis como una alternativa muy buena. DeSantis ha tenido éxito en Florida, promulgando leyes que le han permitido forjar una sólida reputación y obteniendo resultados electorales superiores al promedio republicano.

Sin embargo, desde que DeSantis ha estado preparándose para su candidatura y ha estado viajando a diferentes partes del país para aumentar su perfil nacional, las cosas no le han salido como él esperaba. Mientras Donald Trump, el favorito para la nominación republicana, ha estado ocupado con diferentes casos legales en su contra, DeSantis tenía la oportunidad de presentarse como la opción segura y estable para impulsar una agenda conservadora en el país, pero el mensaje que ha dejado es que no está listo para una campaña a nivel nacional.

Ron Desantis y su oportunidad perdida. Foto: AP

¿Quién es Ron DeSantis?

Ron DeSantis está graduado de la universidades Yale y Harvard, se unió a la Marina en 2004 y luego se postuló para el cargo de congresista en Florida en 2012 y ganó, siendo reelegido en 2014 y 2016. Es uno de los miembros fundadores del Freedom Caucus, una asamblea de extrema derecha dentro de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes.

En 2018, DeSantis decidió postularse para la gubernatura de Florida con el apoyo del entonces presidente, Donald Trump. DeSantis ganó la elección gubernamental por un margen estrecho, pero en su campaña de reelección en 2022 obtuvo una victoria abrumadora.

DeSantis recibió atención nacional por su decisión de enviar en avión a 50 migrantes desde Florida hasta Martha 's Vineyard en Massachusetts, argumentando que si los estados demócratas aprecian tanto a los migrantes, deberían quedárselos. Además, ha sido fuertemente criticado por prohibir la enseñanza de ciertos libros que tratan sobre raza y sexualidad en las escuelas.

“Don’t say Gay” y Disney

Otra de las dos grandes polémicas que ha tenido DeSantis es la propuesta de ley "Don't Say Gay" (No Digas Gay) y la "guerra" contra la compañía Disney. Actualmente, la Ley de Derechos de los Padres en la educación se le apodó "No Digas Gay" porque prohíbe a los maestros del estado referirse a la orientación sexual desde preescolar hasta tercer grado, y actualmente se ha extendido a todos los grados escolares.

Esta ley ha generado opiniones divididas, con los conservadores aplaudiendo la iniciativa, pero los activistas LGBT+ la tachan como una medida que pone en peligro a los niños de la comunidad y detiene el progreso social para erradicar la homofobia. Después de recibir presión, Disney se pronunció en contra de la iniciativa de ley, lo que desató una "guerra" con el gobernador DeSantis.

"Si Disney quiere pelear, eligieron al tipo equivocado", escribió DeSantis en un correo electrónico de recaudación de fondos para sus seguidores. Nadie puede negar el impacto de Disney en Florida, ya que es uno de los mayores empleadores del estado gracias a su parque Disney World.

Disney World tiene un estatus fiscal especial que le permite al mega resort funcionar prácticamente como su propio gobierno municipal, aunque el parque temático está ubicado entre dos condados, opera como una zona especial. Este privilegio ha permitido que Disney tome sus propias decisiones y ahorre una gran cantidad de dinero.

DeSantis logró tomar el control del poder de nombrar a los cinco miembros de la junta de supervisión del distrito. A su vez, Disney respondió limitando el poder de la junta directiva y retiró una inversión de mil millones de dólares.

Ahora, Disney está demandando al gobierno de DeSantis. La decisión de Disney de retirar una inversión de mil millones de dólares que hubiera generado 2 mil empleos en el estado fue mal recibida, incluso gobernadores del mismo partido invitaron a Disney a invertir en sus respectivos estados.

El nuevo reto de los demócratas en EU. Foto: AP

Trump vs. Desantis

Justo antes del arresto de Trump, DeSantis defendió al ex presidente, pero enfatizó que "no sabe qué implica pagar dinero para comprar el silencio de una estrella del porno en relación a algún supuesto romance", mencionando varias veces lo de la estrella del porno. A partir de ahí, los ataques entre ambos se han hecho evidentes y Trump lleva la delantera.

A DeSantis no le ha ayudado su falta de habilidad en campañas en el terreno. Cuando interactúa con ciudadanos, se le ve visiblemente incómodo y poco natural, lo que ha generado una gran cantidad de memes y ataques que afirman que no está preparado para un escenario nacional.

Su lanzamiento de campaña fue un fracaso, del cual tanto Trump como Biden se aprovecharon y se burlaron. DeSantis decidió hacer un Space en Twitter con el dueño de la plataforma, Elon Musk, para anunciar su candidatura, pero no les salió bien. El Space en Twitter se cayó varias veces y DeSantis no pudo hablar en muchas ocasiones.

El gran desafío que enfrenta DeSantis es reducir el poder de Trump en estas elecciones primarias. Es considerado el único candidato republicano que podría lograrlo, pero a medida que se acerca a su anuncio de campaña y desde entonces, parece que es algo que no puede lograr por sí mismo. Trump no está pasando por su mejor momento, con cargos criminales en su contra, una investigación en el estado de Georgia que probablemente resultará en más cargos criminales y una demanda civil por abuso sexual que perdió.

Sin embargo, DeSantis no logra reducir la ventaja de Trump e incluso la brecha en las encuestas se ha ampliado a favor de Trump. DeSantis tuvo la gran oportunidad de reducir la ventaja de Trump después de las elecciones y con sus diversos problemas legales, pero parece que esa oportunidad ya se le ha escapado.