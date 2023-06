¿El sexo, como un deporte? Falso, no habrá un campeonato mundial en Suecia

Finalmente se verificó la información, Suecia no organizó el controversial "campeonato de sexo", noticia que recientemente resonó en el internet y cuya afirmación obligó a la nación nórdica a desmentir la publicación. El coito no será nombrado con un deporte y en definitiva no habrá ningún torneo. Sin embargo, medios internacionales "mordieron el anzuelo" a lo que conocemos ahora como "fake news". Todo comenzó con un titular del sitio web "The Times of India" —parte de la multiplataforma de noticias con uno de los periódicos más populares y respetados localmente— que decía "Suecia pronto albergará el Campeonato Europeo del Sexo".

La Confederación Sueca de Deportes tuvo que salir a desmentir la noticia. FOTO: Adobe Stock

Suecia "había reconocido oficialmente" el sexo como un deporte

Según el informe, la nación nórdica había reconocido oficialmente el sexo como un deporte y, para determinar quién ocupaba los primeros puestos, organizaría un torneo en el que los competidores participarían en rondas diarias de hasta seis horas. De hecho, la supuesta competencia estaba programada para comenzar el 8 de junio en la ciudad de Gotemburgo. Y estos detalles empezaron a circular rápidamente en los principales medios de comunicación y sus plataformas. Incluso en México vimos la noticia en portales como El Universal, quienes titularon la noticia de la siguiente forma "Suecia declara el sexo como un deporte y alista su primer campeonato".

Sin embargo y después del bullicio de la noticia, el propio organismo deportivo sueco ha negado la existencia de tal evento.

La noticia le dio la vuelta al mundo

Algunos sitios web pakistaníes también cubrieron la historia. En especifico, uno de sus portales mencionó la participación de concursantes griegos en el torneo. Asimismo, la reputada casa de medios sudafricana IOL y un sitio web nigeriano también informaron sobre la polémica historia. Entre los "detalles" de la competencia, la popular empresa de medios alemana RTL realizó una encuesta preguntando a los usuarios: "¿Qué piensas sobre reconocer el sexo como un deporte?"

Las cabezas en todo el mundo decían: Suecia ha reconocido formalmente el sexo como deporte y llevará a cabo su primer torneo sexual esta semana.

Ahora la Federación sexual sueca quiere llevar a cabo el evento, a pesar de que el gobierno no les dé los recursos. FOTO: Adobe Stock

La Confederación Sueca de Deportes rompe el silencio y desmiente la noticia

La portavoz del organismo, Anna Setzman, aseguró que toda la información era completamente errónea. A través de una declaración escrita desde Estocolmo al portal DW, aseguró que:

"En este momento, se está difundiendo información falsa en algunos medios internacionales sobre Suecia y los deportes suecos", puntualizó. "La negamos categóricamente".

Aunque el portal de la India fue el detonante, quien inició esta desinformación fue uno de los portales diarios en sueco, el Göteborgs-Posten, este es uno de los principales diarios de circulación nacional y detallo que el Dragan Bratic estaba detrás de la maléfica hazaña. El medio posee varios varios clubes de striptease y quería que el sexo se clasificara como deporte, así que presentó una solicitud para convertirse en miembro de la confederación en enero de este año. Por su parte, la Confederación Sueca de Deportes le confirmó al portal DW que hubo un individuo que afirmó la existencia de una supuesta federación sexual y que solicitó formar parte del organismo. Aunque la solicitud fue rechazada en mayo.

"La Confederación Deportiva Sueca ha llamado la atención sobre el hecho de que en algunas partes de los medios de comunicación internacionales se está difundiendo la noticia de que una federación sexual se ha convertido en miembro de la Confederación Deportiva Sueca", explicó Anna Setzman en el comunicado. "Es información falsa con el objetivo de difamar al deporte sueco y a Suecia".

Si los medios internacionales no hubiesen retomado esta noticia, se habría quedado en una petición de la Federación y del medio de comunicación con propiedades de striptease FOTO: Adobe Stock

La noticia escaló a tal magnitud, que otra casa de medios —igual de destacada e importante en la India y asociada con CNBC (canal de televisión estadounidense)— publicó "detalles" sobre cómo participar en el evento, incluso incluyendo una dirección de correo electrónico asociada con una "Federación sexual sueca". Y es que incluso existe un sitio web con ese nombre, pero conduce a una página de pornografía con una URL diferente, la cual actualmente está ejecutando una cuenta regresiva para el falso "torneo" y afirma que transmitirá el evento en vivo. Cabe destacar que la confederación negó categóricamente cualquier colaboración con una organización sexual.

"No hay ninguna federación sexual que sea miembro de la Confederación Sueca de Deportes", recalcó Anna Setzman.

¿Qué es la llamada Federación Sueca de Sexo?

Existe, es real y su postura fue la siguiente: "es una pena que la SSF (Federación Sueca de Sexo) no haya sido apoyada con parte de los 2 mil millones de coronas suecas asignados (por el gobierno) a organizaciones deportivas registradas". El Dragan Bratic dijo que, a pesar de no ser reconocidos, realizarían un campeonato sexual. Sin embargo, esto no tiene absolutamente nada que ver con la nación nórdica. Cabe destacar que una declaración escrita al portal DW, la organización afirmó que ellos financiarán el torneo, tanto con los fondos como con el trabajo voluntario.

A pesar de que los países nórdicos albergan las más extrañas competencias, el sexo no es una de las que el gobierno quiera financiar. FOTO: Adobe Stock

¿El sexo sigue siendo un tabú?

Extraño a lo que pensamos, a pesar de que en los países nórdicos se les conoce por albergar algunas competencias inusuales como: llevar a la esposa y el Campeonato Mundial de Sauna, el sexo no es una de las que esté aprobada y financiada por los organismos gubernamentales enfocados al deporte. Luego de que numerosos medios de comunicación del sur de Asia mostraron interés en el tema sin verificar los hechos, se viralizaron sin fin de temas que giraban en torno al sexo. Temas como el Kamasutra, curiosidades del coito, rendimiento y más inundaron cada rincón de internet, pero al final del texto los medios finalmente aclararon que el campeonato era una farsa.